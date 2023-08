Myles Jack anuncia su retiro de la NFL y ahora quiere ser plomero: "Quiero sentirme útil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El linebacker Myles Jack ha sorprendido con su decisión de retirarse del futbol americano profesional apenas a sus 27 años de edad y cambiará la vida deportiva por el aprendizaje de un oficio que buscará ejercer, pues ahora le interesa ser plomero o electricista. Esta temporada, el jugador recibió una oportunidad con el Philadelphia Eagles con quienes participó en la pretemporada y había firmado un contrato que no se cumplirá.

Según el insider Ian Rapport, el defensivo decidió poner fin a su carrera como jugador de la National Football League (NFL) para dedicarse a los oficios. Antes de tener la oportunidad de jugar con Philadelphia esta pretemporada, Jack ya había compartido su interés por aprender un oficio debido a que no consideraba que tuviera mucho tiempo más en la liga por lo que esperaba aprender plomeria o el oficio de electricista.

“El tiempo no espera a nadie y, aunque soy joven, no me veo mucho más en la liga. Me gusta trabajar, no podría quedarme sentado en casa. He tenido la fortuna de ganar millones de dólares jugando, pero no pienso estar sin hacer nada. Quiero ser innovador, quiero sentirme útil. Tener un oficio de plomería o electricista, eso es lo que quiero. Si llega un apocalipsis zombie, necesito estar preparado y saber hacer cosas para sobrevivir”, dijo en entrevista con el medio The Athletic.

Myles Jack jugó en su época como jugador colegial en la Universidad de California desde donde se le anticipaba un futuro como profesional. En el 2016 fue firmado por los Jacksonville Jaguars como pick número 36 de la segunda ronda del Draft. Después pasó a los Pittsburgh Steelers y en 2022 se convirtió en agente libre donde empezó a meditar la idea del retiro tras haber disputado más de 100 partidos como profesional.

En sus primeros años como profesional, Jack firmó un contrato por 57 millones de dólares y tras el parón obligado que tuvo la temporada pasada los Philadelphia Eagles lo consideraron para realizar la pretemporada y ofrecerle un contrato. A unas semanas al inicio de la nueva temporada, Jack tomó la decisión de dejar el profesionalismo para emprender una nueva vida trabajando en un oficio como el mismo reveló que le gustaría.

