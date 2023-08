¿Nueva polémica de Neymar? Este es el motivo por el que su debut se retrasaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Neymar llegó al Al Hilal como la gran estrella del equipo para este torneo 2023-2024 de la Saudí Pro League, su presentación fue todo un espectáculo y los aficionados se mostraron ansiosos por verlo en el campo, pero la primera polémica llegó respecto al fichaje del delantero brasileño, pues al parecer su debut demorará un tiempo, ya que no se encuentra en condiciones de jugar debido a una lesión que tiene desde hace un tiempo.

El entrenador Jorge Jesús fue el portador de las malas noticias sobre el brasileño que no se ha reportado a los entrenamientos con el grupo desde su llegada y reveló que el delantero tendrá que estar ausente hasta recuperarse, por otra parte no dio una fecha aproximada para su debut, pues desconoce cuando pueda estar recuperado, lo que ha apagado un poco el entusiasmo que ocasionó su llegada y su espectacular presentación.

“Neymar puede hacer cualquier cosa. Es uno de los mejores jugadores del mundo, estoy seguro, cuando está en buenas condiciones físicas. Llegó con una pequeña lesión, aún no puede entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar”, dijo el técnico portugués ante los medios de comunicación, luego del partido del fin de semana. Por otra parte, el entrenador externó su sorpresa debido a que pese a que se encuentra con esta lesión fue convocado por Brasil para la próxima fecha FIFA.

Créditos: Twitter @Alhilal_EN

“No sé por qué lo convocó la selección brasileña, está lesionado. Tal vez lo obliguen a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar, y mucho menos jugar. A día de hoy no veo razón para su partida a Brasil. No entrena, ¿cómo podría jugar? Debe recuperarse muscularmente para empezar a jugar”, se preguntó el estratega debido a que no se explica cómo puede ser llamado en esas condiciones en las que se encuentra.

Brasil comenzará su camino en las Eliminatorias Mundialistas de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Neymar, por su parte, no ha jugado un partido desde que el París Saint Germain (PSG) regresó de gira por Asia a principios de agosto. Desde entonces estuvo fuera del equipo principal afinando también los detalles de su salida al futbol saudí. El técnico interino de Brasil Fernando Diniz aseguró que el delantero estaba "dispuesto" para jugar.

El equipo sudamericano se enfrentará el 8 de septiembre a Bolivia en Belem y cuatro días después jugará contra Perú en Lima. El estratega llamó a las principales estrellas entre las que también destacan Allison, Vinicius Jr, Rodrygo, Antony o Richarlison. En cuanto a Neymar, regresará a Brasil en breve para prepararse y unirse a la concentración de la selección nacional.

Fuente: Tribuna