Olga Carmona, heroína de España en el Mundial Femenil, recibe desgarradora noticia

Ciudad de México.- La lateral española Olga Carmona fue la heroína de su selección al ser determinante en la fase final del Mundial Femenil y al anotar el gol que le dio la victoria 1-0 a España sobre Inglaterra con lo que las de su país se proclamaron campeonas por primera vez en el torneo. Ella, además, fue elegida como la mejor jugadora del partido y se convirtió en una de las grandes protagonistas de los festejos.

Desafortunadamente el que pudo haber sido el mejor día de su carrera profesional se vio empañado por la desgarradora noticia que recibió horas después de la conclusión del Mundial, pues su padre había fallecido ese mismo día en España. A través de sus redes sociales, Olga expresó su sentir luego de conocer la terrible noticia y agradeció a su padre por haberle dado la fuerza para conseguir ese logro en el futbol.

Olga Carmona en la Final. Créditos: Twitter @SEFutbolFem

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió a través de su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter. Por su parte, la Real Federación Española de Futbol (RFEF), expresó su pésame a través de un comunicado también en sus redes sociales.

"La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del futbol español", escribió la federación. Unas horas antes, Carmona había anotado el gol del triunfo de España y había celebrado con un noble gesto.

Fue en le minuto 29 que España avanzó al área rival frente a varias defensoras que no dejaban espacios, Mariona se detuvo antes del área grande esperando el paso de una compañera y cedió a Olga Carmona quien se metió al área y con remate raso cruzado mandó el balón al fondo logrando abrir el marcador. En su festejo se levantó la playera que tenía escrito el nombre de una compañera, pues había dedicado su gol a la memoria de la madre de su amiga que había fallecido recientemente.

El Real Madrid, equipo en el que juega Carmona, también le expresó sus condolencias. “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, se lee en su mensaje.

