Así sería el acuerdo entre Porto y Ajax para que Jorge Sánchez llegue a los 'Dragones'

Ciudad de México.- Jorge Sánchez no entra en los planes del Ajax, club al que llegó la temporada pasada y en el que no logró adaptarse ni convencer al entrenador por lo que desde el inicio del mercado de fichajes buscaron acomodarlo en otro equipo. En un principio la intención era venderlo de forma definitiva, pero el club se ha encontrado complicaciones, pues no hay verdaderos interesados en comprarlo.

Con la Eredivisie ya iniciada, el Ajax ha relegado al lateral mexicano y no ha visto minutos este torneo, mientras que ya contrataron al danés Anton Gaaei como su reemplazo. La posibilidad de regresarlo al futbol mexicano tampoco prosperó debido al interés de Sánchez de mantenerse en Europa por lo que la solución llegó a través de un viejo conocido de los jugadores mexicanos como lo es el Porto de Portugal.

Según reportes del periodista Michael Rincón, el equipo neerlandés y el portugués ya llegaron a un acuerdo definitivo para que Jorge Sánchez sea nuevo jugador de los 'Dragones'. El jugador se irá a préstamo por una año con la posibilidad de que se convierta en venta definitiva por 5.5 millones de euros. De esta manera el Ajax puede desprenderse del jugador con la esperanza de recuperar su inversión realizada.

Sánchez en la selección. Créditos: Twitter @AFCAjax

En los últimos días, el prestigioso diario portugués O Jogo colocó en su portada al lateral mexicano como el posible refuerzo de Porto que este año buscará el título de liga. Sánchez se unirá a otros jugadores mexicanos que han militado en el equipo como Miguel Layún, Héctor Herrera, Jesús Corona, Diego Reyes, Raúl Gudiño y Omar Govea quien militó en el equipo en el conjunto B.

Al mexicano le costó adaptarse al país y al futbol de la Eredivisie donde era criticado constantemente en los programas de análisis de la prensa. En una ocasión el exjugador Wesley Sneijder se refirió a los laterales del Ajax en ese encuentro: Calvin Bassey y Jorge Sánchez y dijo que son los peores zagueros de los mejores ocho equipos de la Eredivisie. “Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie".

Jorge Sánchez llegó al Ajax la temporada pasada a cambio de cinco millones de euros. Con el equipo de Ámsterdam disputó liga, copa y Champions League. En total ha disputado 26 partidos y logró marcar tres goles y colaborar con tres asistencias. Actualmente su valor de mercado se mantiene según los portales especializados. Este verano fue campeón de la Copa Oro con México.

Fuente: Tribuna