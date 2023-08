AEK de Orbelín Pineda pierde en el primer juego de playoff de Champions League

Comparta este artículo

Amberes, Bélgica.- El AEK donde militan los mexicano Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, perdieron el partido de ida del playoff de Champions League 1-0 ante el Royal Antwerp. Esto pese a la superioridad numérica que tuvieron tras la expulsión de un futbolista local en los primeros minutos del segundo tiempo. Ahora están obligados a dar la vuelta al marcador en el partido de vuelta donde buscarán hacer valer su localía.

Orbelín Pineda fue titular y tuvo una oportunidad de anotar gol cuando su equipo realizó una gran jugada de conjunto en el primer tiempo que terminó en una pantalla dentro del área y el arribó oportuno del mexicano que remató de zurda, pero un defensor se interpuso en la trayectoria del balón evitando el peligro y mandando a tiro de esquina. Fue una de las jugadas más claras que tuvo el club griego que no pudo aprovechar su superioridad en el campo.

El AEK tuvo buenas oportunidades en los primeros minutos del partido, pero no pudo concretar y al 15' se vieron afectados con el primer gol de sus rivales en una jugada donde Vermeeren pasó el balón filtrado a la entrada de Vincent Janssen al área, quien de pierna izquierda y parte interna mandó al fondo de la portería. A partir de entonces se fue cayendo el equipo visitante, más con la salida por lesión del trinitario García.

En la segunda mitad una dura entrada de Jelle Bataille propició una tarjeta roja para el jugador de Antwerp que dejó con diez a sus compañeros. El AEK no pudo hacer nada para empatar, mientras que el equipo belga aguantó bien hasta el final. En la última jugada del partido todavía hubo un centro que pudo haber sido el empate pero los jugadores del club griego no se hablaron y Araujo que llegó con mejor oportunidad no pudo concretar.

Con la desventaja en el global, el AEK recibirá en el partido de vuelta al Antwerp en el partido de vuelta el próximo 30 de agosto. El ganador de la eliminatoria clasificará a la fase de grupos de la Champions League, cuyo sorteo se realizará una vez que se conozcan a todos los invitados. En esa fase ya están instalados los mejores equipos de las mejores ligas de clubes de Europa en espera de sus rivales.

En otros resultados de esta fase, el Rangers de Escocia empató 2-2 con el PSV Eindhoven de Países Bajos, mientras que el Rakow Czestochowa de Polonia perdió 0-1 ante el FC Copenaghe de Dinamarca. Para mañana el Galatasaray de Turquía se enfrentará al Molde de Noruega en uno de los partidos más atractivos de la jornada que cerrará los primeros juegos de esta fase.

