Aguideame: Joven se viraliza por nombre que esconde fanatismo de sus padres por el América

Ciudad de México.- Existen muchos aficionados al futbol que llevan su fanatismo a varios extremos, mismos que en muchas ocasiones resultan inesperados, pero aun así nunca dejan de sorprender con las maneras en que buscan expresarlo. Así ocurrió con una pareja michoacana que en su intención por mostrar aún más su afición por el club América inventaron un particular nombre para una de sus hijas a quien llamaron Aguideame.

El nombre se volvió viral gracias a una publicación en Facebook en donde se cuestionaba a los usuarios por el nombre más extraño que hubieran escuchado en sus escuelas, a lo que una joven respondió que el suyo: Aguideame, el cual explicó que se trata de una abreviación de Águilas del América, es decir el nombre y el mote del club unidos para crear el particular nombre que ha causado sensación en las redes sociales.

Luego del furor que causó su respuesta, la joven originaria de Michoacán contó en su cuenta de Tik Tok explicó que su familia es americanista y que sus padres son muy fanáticos del equipo azulcrema por lo que tienen todo tipo de productos relacionados con el equipo, incluso mencionó que el amor de su padres por el club sus padres también nombraron a su hermana mayor América, por lo que a ella no le pudieron poner así y por ello le inventaron un nombre especial.

Aguideame con el escudo de América. Créditos: Captura de pantalla.

Diversos usuarios expresaron sus sorpresa en el comentario, así como en la cuenta de Tik Tok de la joven para expresarle su apoyo y lanzar algunas preguntas relacionadas con su nombre, también ha habido algunos que han pedido la intervención del América para que le haga entrega de algunos regalos por llevar la afición por el equipo a tal extremo, aunque de momento el conjunto capitalino no se ha pronunciado.

Por otra parte, la joven comentó en una entrevista con el medio Infobae que se siente orgullosa de su nombre porque lo considera como algo único y reveló que si tiene una hija le pondrá el mismo nombre para que no se pierda. Por otra parte descartó que le hicieran bulliyng en la escuela a causa de su particular nombre debido a que el club no es uno muy querido por la afición y que por el contrario recibe comentarios positivos.

"La verdad han sido más comentarios positivos; casi negativos, no recibo. Hasta ahora que todo se volvió viral, como que ahí hay un poquito más de comentarios negativos, pero así antes dé, no. Todo me lo tomo con humor; no me afectaba realmente los comentarios (...) He pensado que, si llego a tener una hija, voy a ponerle igual mi nombre, por no tengo que dejar morir mi nombre, porque debe de haber otra Aguideame", dijo.

Fuente: Tribuna