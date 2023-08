¿Isaac Brizuela saldría de Chivas? Dos equipos estarían interesados en ficharlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero de Chivas Isaac Brizuela no vive su mejor momento en las Chivas, pues por segundo partido consecutivo, el jugador quedó descartado de la convocatoria con el primer equipo y no formará parte del duelo ante Tijuana correspondiente a la jornada 5 en donde en semana de doble fecha se recibirán al equipo con la misión de retomar la senda de la victoria luego de que en la pasada fecha empataran ante el Juárez.

Brizuela fue enviado entonces a la Sub 23 donde tampoco fue considerado para el partido de esta jornada y no apareció entre los convocados por lo que empezaron las especulaciones sobre si permanecería en el equipo. Ante esto surgieron las versiones de dos equipos interesados en el jugador y que buscarían incorporarlo en este Apertura 2023 antes de que se termine la ventana de transferencias a la que ya le quedan pocos días.

Según información de FOX Sports, los posibles destinos del 'Conejo' Brizuela serían León o Pachuca, pues los clubes estarían interesados en conseguir al delantero mexicano que en el pasado fue un elemento importante en la Chivas. Para este partido ante Tijuana Paunovic anticipó una novedad la cual es la incorporación de Víctor Guzmán, quien había sido uno de los jugadores más importantes.

Créditos: Twitter @Chivas

¿A qué hora ver en vivo Chivas vs Tijuana?

Chivas recibirá a Tijuana en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco en partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga MX este martes 22 de agosto, en uno de los partidos del día que marcan el inicio de la doble jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El partido se disputará a las 19:00 horas, tiempo del centro del México (18:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir a través de la señal de televisión de paga de TUDN.

Paunovic fue multado por criticar arbitraje

El técnico de Chivas, Veljko Paunovic recibió una mala noticia, pues el entrenador fue multado por la Comisión Disciplinaria debido a sus quejas contra el arbitraje en el partido ante el FC Juárez. "Según el jugador no hubo contacto y merecía la pena revisar; estamos muy molestos, porque también otras jugadas donde hubo posibilidad, no digo que hayan sido penaltis a favor nuestro, que puede ser que sí, pero que no se consideren y que esto sea la razón por la que sea que perdemos los dos puntos", dijo.

Por esto la Comisión determinó "sancionar económicamente al director técnico del Club Guadalajara, Veljko Paunovic Solarov, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2023, entre los clubes FC Juárez y Guadalajara, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso d)", indicó en un comunicado.

Fuente: Tribuna