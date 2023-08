RFEF habría inventado palabras de Jenni Hermoso para justificar beso de Luis Rubiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica en torno a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por haber plantado un beso en la boca a la delantera Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación tras haber obtenido la Copa del Mundo sigue dando de qué hablar, más aún cuando se han hecho nuevas revelaciones respecto a lo hecho por las autoridades deportivas para tratar de limpiar la imagen del directivo.

Según reveló el medio Relevo, la nueva polémica es que las declaraciones que la RFEF había distribuido entre la prensa y atribuidas a Jennifer Hermoso en donde justifica la acción del presidente zanjando el tema al asegurar que había sido "un acto mutuo", en realidad no las dijo la delantera y por lo tanto serían falsas y habrían sido realizadas con el fin de salvar la imagen del presidente de la federación que ha sido fuertemente criticado.

La cita, atribuida a la futbolista decía que: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante".

Rubiales previo a un partido de España. Créditos: Twitter @SEFutbolFem

Sin embargo, salvó las declaraciones que hizo Hermoso en su en vivo en Instagram donde mencionó que no le había gustado han sido las únicas que ha expresado sobre el tema. La delantera ha evitado desde entonces hablar públicamente sobre lo ocurrido ese día. Por otra parte, el mismo medio español también informó que Rubiales había intentado convencer a Jennifer de aparecer con él en el video donde se disculpa.

Pero según el medio ella no habría aceptado por lo que al final fue el presidente el que apareció en el video que circuló en Twitter en diferentes medios de comunicación. El día de ayer, España celebró en un desfile multitudinario su título mundial en donde acudieron miles de españoles. En tanto que el dirigente estuvo alejado de los medios de comunicación que acompañaron la celebración.

En tanto que este martes, España acudió a la sede de gobierno donde fueron recibidas por Pedro Sánchez, presidente del país y quien ya se había pronunciado y mencionó que sus disculpas no eran suficientes. "Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos", mencionó el mandatario en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Fuente: Tribuna