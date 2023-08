Exempleada de Rubiales denuncia vejaciones: "Fue una barbaridad y duró mucho tiempo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica de Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial parece que está lejos de terminar, pues siguen surgiendo nuevos detalles sobre los comportamientos del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), entre ellos una denuncia de una exempleada debido a humillaciones que sufrió mientras trabajaba con él, así como más fotografías que exhiben al dirigente.

Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), coincidió con Rubiales cuando este presidía ese organismo y fue ahí en donde sufrió las humillaciones que hoy denuncia por lo que aseguró que no le sorprende el comportamiento del presidente de la RFEF, pues considera que así es como se comporta en la realidad.

"Lo que está pasando no me sorprende, lo conozco y lo he sufrido", dijo Ramos en entrevista con 'El Porgrama del Verano' de la televisora española Telecinco y en donde detalló algunas de las frases humillantes que le dijo, aun frente a personas y exjugadores profesionales. "Me las decía delante de otras personas: 'Venga, que tú has venido aquí a ponerte de rodillas' o '¿de qué color llevas hoy la ropa interior?", expresó.

"Son palabras que nadie se merece, yo era una profesional que lo que estaba haciendo era trabajar", agregó Tamara quien aseguró que ahora es más fácil que le crean por lo que ha mostrado. Las actitudes del presidente la llevaron a tomar la decisión de demandarlo debido a que cuando quiso renunciar no lo aceptó y esto la motivo a tomar esa decisión aún cuando no podía quedarse sin trabajo debido a que tenía dos bebés.

"Cuando lo demando estaba con dos bebés, tenía uno de tres meses, yo lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro... y entonces lo tuve que demandar", explicó en la entrevista. En las últimas horas también han salido otras actitudes del presidente, pues nuevas imágenes mostraron el momento en que carga a la jugadora Athenea Del Castillo.

Estas acciones han sido nuevamente criticadas por la opinión pública. También recordaron su comportamiento en el palco cuando hace un gesto de tocarse los genitales aún cuando se encontraba cerca de la Reina Letizia y la Infanta Sofía, por lo que fue criticado debido a que se consideró que su comportamiento no es propio de una persona con su puesto.

