Las posibles sorpresas de la Selección Mexicana en la próxima lista de convocados

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya bajo el mando de Jaime Lozano como entrenador oficial tendrá sus primeros partidos amistosos en unos días, por lo que crece la expectativa por conocer a los futbolistas que serán llamados y que significará su primera convocatoria, pues cabe recordar que para la Copa Oro él no hizo los llamados y jugó con los elementos que había considerado su antecesor en el cargo.

Ante la posible lista se especula con la posibilidad de ver más de un rostro nuevo, de varios jugadores que no estaban considerados anteriormente aún en las largas listas que se habían presentado. El caso que puede ser más llamativo es el de César Huerta de los Pumas. El extremo ha tenido un buen desempeño en su equipo y finalmente su esfuerzo se vería recompensado con una convocatoria a la Selección Mexicana.

Otra de las novedades sería al lateral de Santos Laguna, Omar Campos, elemento que se desempeña por la izquierda y que los aficionados habían pedido por su trabajo desde hace varios torneos y que tampoco había sido tomado en cuenta, pero ahora Lozano le daría la oportunidad. En tanto que en más elementos del mediocampo también sería convocado el jugador del León Fidel Ambriz, quien este verano llamó la atención de varios equipos, incluso se especuló de una salida a Europa.

César Huerta. Créditos: Twitter @PumasMX

Otra sorpresa sería la de Jordi Cortizo, jugador de Monterrey que en el pasado brilló con puebla, pero que ahora no es de los titulares en su nuevo equipo, aún así sería tomado en cuenta. Por otra parte también se espera el regreso de un jugador como Marcel Ruiz de Toluca y quien ya había sido convocado anteriormente este año. El caso de Julián Quiñones todavía no está definido, pues aún debe resolver algunos trámites por lo que no sería tomado en cuenta en esta fecha.

México se enfrentará a la selección de Australia el sábado 9 de septiembre en el AT&T Stadium de Arlington,Texas. Unos días después, el martes 12 de septiembre se enfrentará a la selección de Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En el papel, para Jaime Lozano estos partidos no representarían ningún problema para el combinado mexicano, aunque quizás Australia pudiera complicar al equipo.

Este año, México jugará otra fecha FIFA en octubre en donde México enfrentará a Alemania y Ghana. Estos partidos podrían representar complicaciones para el Tri por el nivel de los equipos. Para esta fecha es posible que sea el primer llamado de Quiñones con México.

Fuente: Tribuna