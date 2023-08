Comparta este artículo

Madrid, España.- Gabri Veiga, una joven promesa española quien parecía tener un futuro prometedor, decidió darle el no al Nápoles, esto para irse a la liga de Arabia Saudita, esto con el fin de jugar con el Al Ahli de la Saudi Pro League, esto según datos del periodista Fabrizio Romano, al mencionar que le gustó más el dinero que le ofrecían para dejar a las ligas de élite, tal y como la Serie A.

Fue el viernes pasado cuando en Italia se estaba intentando cerrar la marcha de Gabri Veiga con destino al Nápoles por 30 millones, sin embargo, esto pudo concretarse días después debido a que la otra cantidad que le ofrecieron supera los 40, es por ello que el joven de 21 años de edad, decidió irse hacia dicha liga, misma que se encuentra en tendencia tras la llegada de varias superestrellas que ya se encuentran al borde del retiro.

Gabri Veiga, la promesa española que decidió rechazar al Napoli para irse a Arabia Saudita

Romano menciona que probablemente la intervención del entrenador de Al Ahli, Matthias Jaissle ex del RB Salzburgo, habría sido uno de los motivos de convencimiento para el canterano del Celta de Vigo tomara esa decisión que cambiará el rumbo de su carrera, al alejarse un pocos de los reflectores a tan temprana edad, es por ello que habría que esperar como es su desempeño en dicha liga.

De momento, se sabe que el futbolista viaja este viernes para firmar su contrato con el Al Ahli y jugar en Arabia Saudita unas temporadas, causando la impresión de muchos de sus fanáticos, quienes no pueden cree que haya dejado Europa desde un inicio, pues esto no es algo común debido a que varios jugadores en el final de su carrera eligen estas ligas, las cuales no son tan famosas a nivel internacional.

Por su parte, el jugador del Real Madrid, Toni Kroos catalogó esta decisión como "vergonzosa", al ser uno de los primeros jóvenes que decide salir del viejo continente para buscar el dinero saudí, al irse en contra de su representante, a la espera de que esta decisión no cause repercusiones en el futuro, tanto a él como la Selección Española, la cual no se encuentra en el mejor de sus momentos.

Fuente: Tribuna