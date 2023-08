Se acaba la novela, Luis Chávez ya está en Rusia; así lo recibió el Dynamo de Moscú

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- La novela de Luis Chávez parece haber llegado a su fin, pues, después de meses en los que el futuro del medio campista, ex de Pachuca, era incierto, este jueves por fin llegó a tierras rusas, donde fue oficialmente recibido por el Dinamo Moscú, equipo de la Primera División de Rusia. Ahora, el volante de 27 años jugará por primera vez en Europa, sueño que tenía desde hace varios años y que por fin se le pudo hacer realidad.

Luis Chávez fue campeón de liga con los Tuzos de Pachuca y ha tenido grandes actuaciones con la Selección Mexicana, fue campeón de la Copa Oro 2023 y su gol en Qatar 2022 fue uno de los mejores de la Copa del Mundo y le valió el fichaje europeo. Cabe señalar que llegó a Rusia como agente libre, después de pagar el mismo su cláusula de rescisión con Pachuca y con ello, tener la oportunidad de migrar al equipo de su elección.

Cabe señalar que esta acción la realizó Luis Chávez después de que las negociaciones entre el Dinamo y Pachuca se estancaran, pues no podían hacer negociaciones directas por el conflicto bélico del país exsoviético con Ucrania. Sin embargo, ahora, el medio campista ya llegó a tierras zaristas, donde fue recibido de la mejor manera por aficionados, prensa y el personal del equipo, quien de inmediato le obsequió una bufanda.

La bienvenida de Luis Chávez en Moscú

"¡Bienvenido, Luis! ¡Te hemos estado esperando mucho!", escribió el Dinamo de Moscú en redes sociales. Asimismo, Lo mismo hizo Luis Chávez, quien publicó un largo video en el que aseguró que tuvo un vuelo largo, pero que no podía esperar a llegar a tierras europeas. Asimismo, Un miembro del Dinamo Moscú ya estaba esperando a Luis Chávez, pues le puso una bufanda del equipo ruso para enfundarlo en los colores de uno de los equipos más grandes de Rusia.

Cabe señalar que el equipo intentó darle la mejor bienvenida a su nuevo fichaje y lo quiso hacer al más puro estilo mexicano, pues se compartió un video en el cual se podía observar a un Mariachi. Sin embargo, la melodía no era lo que se esperaba y el club fue blanco de críticas y burlas en las redes sociales. Aunque muchos otros destacaron el valor para recibir al mexicano de la mejor manera en tierras rusas.

Bienvenida de Luis Chávez en Moscú, foto: Especial

Después de varios meses de negociaciones, al fin Luis Chávez y el Dinamo de Moscú llegaron a un acuerdo para que el mexicano cumpliera su sueño de jugar en Europa, aunque no se llevó el paquete completo, ya que este año el club ruso no disputará la UEFA Champions League debido a que los equipos de ese país no pueden participar en competiciones europeas por la guerra que mantiene con Ucrania.

Fuente: Tribuna