'Checo' Pérez se reúne con Santiago Giménez; ¿cómo le fue en las prácticas?

Ámsterdam, Países Bajos.- Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos en donde Sergio 'Checo' Pérez buscará subir al podio nuevamente. Es justamente en el país donde se realizará la competencia que se encontró con su compatriota Santiago Giménez, quien en el futbol se destaca como uno de los mejores representantes mexicanos del momento por lo que su reunión llamó la atención.

En unas imágenes que el Feyenoord subió a sus redes sociales se observa el momento en que ambos deportistas intercambias camisetas. Este fin de semana, Giménez, quien ya anotó un gol buscará con su equipo la primera victoria de la temporada, en tanto que Pérez tratará de mantener el buen ritmo con el que cerró antes del parón de verano en la Fórmula 1 en busca de subir al podio de nueva cuenta.

'Checo' ve positiva su participación en las prácticas

Este viernes los pilotos pudieron estar nuevamente en la pista a bordo de sus bólidos ya que previo al Gran Premio de Países Bajos se realizaron las primeras dos prácticas y Sergio Pérez terminó la primera de ellas en el cuarto puesto, mientras que en la segunda terminó en la octava posición. Pese a esto, el piloto mexicano consideró positivo su desempeño dentro de estas primeras prácticas donde probaron varios compuestos.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

"Fue un viernes positivo, la parrilla se ve muy apretada una vez más. Recibimos mucha información y pudimos probar todos los diferentes compuestos con alto nivel de combustible, lo que ayudará al equipo", dijo el 'Checo' quien confía en estar entre los mejores en la parrilla de salida. "Nuestro domingo dependerá de cómo vaya la clasificación, tenemos un coche fuerte y si estamos donde debemos estar, estaremos en un buen lugar para la carrera", aseguró Pérez.

Por otra parte, 'Checo' se refirió a las criticas que ha recibido en los últimos días y aseguró no prestarles atención. El mexicano se mostró seguro de lo que puede ofrecer. "Para ser sincero, no leo lo que la gente dice o tiene que decir sobre mi o mí carrera o lo que sea, sé de lo que soy capaz. Lo he hecho antes y no hace tanto, fue hace sólo unos meses. Pero la gente cuando no está aquí, es muy fácil que hable. Y es algo muy comprensible”, dijo en palabras recogidas por FOX Sports.

“Hay tantas cosas en las que podría centrarme y ser negativo conmigo mismo y hacerme la víctima muy fácilmente, pero yo no soy así, nunca he sido así. Sólo me centro en lo que puedo hacer mejor, me centro en disfrutar del momento. Y ahí es donde pongo toda mi atención y toda mi energía”, agregó.

Fuente: Tribuna