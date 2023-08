Jennifer Hermoso desmiente relato de Rubiales: "No tolero que se ponga en duda mi palabra"

Comparta este artículo

Madrid, España.- Luego de que Luis Rubiales descartara su renuncia al frente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y además, contará una nueva versión de los hechos ocurridos con Jennifer Hermoso en la que asegurara que el beso había sido consentido, la futbolista se pronunció en un nuevo comunicado en donde mostró su molestia por la invención del relato y pidió cambios reales en el futbol español.

Hermoso, quien hasta hace poco no se había pronunciado al respecto, informó que sería la Asociación de Futbolistas Profesionales (Futpro), la que vería por sus intereses y sería su representación en esta situación y fue precisamente este sindicato de jugadores y jugadoras el que reveló un nuevo comunicado con las declaraciones de la futbolista, en vista de lo ocurrido horas antes en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", expresó Jennifer Hermoso en el comunicado publicado por la Futpro en sus redes sociales y en donde se fija también la postura del organismo y de las jugadoras.

"Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", se lee en una parte del escrito en donde piden "cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", lamentando, además que el reciente éxito del combinado se vea empañado por esta situación.

El comunicado fue firmado por las seleccionadas españolas campeonas del mundo, quienes señalaron que no formarán parte del combinado nacional mientras se mantengan los actuales dirigentes de la federación. Su postura también fue apoyada por otras jugadoras profesionales de España. Esta nueva reacción mantiene la polémica en torno a la dirigencia de la federación y se esperará para saber las medidas que se tomarán.

Se espera que sea ahora desde las instituciones gubernamentales que se pueda buscar el remover de su cargo a Rubiales. Entre los diferentes sectores del gobierno tampoco existe apoyo al dirigente como así lo han expresado diversos actores de la política en los últimos días, por lo que ahora se buscará que los tribunales de justicia deportivos puedan dar una solución a este problema.

