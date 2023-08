Rubiales no renuncia, hace nuevas declaraciones polémicas y hace 'explotar' a toda España

Comparta este artículo

Madrid, España.- Este viernes, durante la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se esperaba que Luis Rubiales anunciara su renuncia a la presidencia del organismo, luego de sus actitudes polémicas tras la final de la Copa del Mundo Femenil en donde España venció a Inglaterra para proclamarse campeona del mundo, resultado que se vio empañado por el beso sin consentimiento que el dirigente dio a Jennifer Hermoso.

Ahora, Luis Rubiales descartó su renuncia y acusó de un "asesinato social" en su contra por lo ocurrido. Además, agregó nuevas declaraciones polémicas, asegurando que fue Jennifer Hermoso quien acercó su cuerpo y quien consintió el beso y se fue en contra de lo que consideró "falso feminismo" en un nuevo relato que ha sido criticado por toda la opinión pública en España en y en el resto del mundo donde han tenido repercusiones sus palabras de este viernes.

“Rinden pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país", aseguró el presidente en la asamblea. “Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”.

En su relato, Rubiales contó como se dio el momento, según su versión. “Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo ‘vale’", contó. Esto le trajo varias críticas por parte de las jugadoras de la selección española, exfutbolistas como Iker Casillas y jugadores seleccionados del actual plantel varonil quienes reprobaron sus declaraciones a través de redes sociales.

Integrantes del actual plantel de las campeonas del mundo como Alexia Putellas, expresó: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”. Athenea del Castillo también lanzó un mensaje similar, mientras que Irene Paredes escribió: “Todo el mundo vio lo que pasó. La víctima eres tú. Estoy contigo amiga Jenni Hermoso”. Iker Casillas también lamentó las acciones del presidente y calificó como de "vergüenza".

Jugadores como Borja Iglesias anunció que no acudiría a una convocatoria de la selección española, mientras siga Rubiales de presidente. Mientras que María León, una de las jugadoras que había renunciado a la selección previo al Mundial, escribió: “No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso”

Fuente: Tribuna