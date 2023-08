Triunfo del Real Madrid sale car, tras lesión de Vinicius Jr; ¿cuántos partidos se pierde?

Comparta este artículo

Vigo, España.- El Real Madrid derrotó 0-1 al Celta de Vigo en la jornada tres de la Liga, logrando así su tercera victoria al hilo, aunque esta vez le salió algo cara, pues perderán a Vinicius Jr por algunos partidos, debido a que salió lesionado del terreno de juego en el primer tiempo lo que hizo saltar las alarmas en la entidad merengue que tienen en el futbolista brasileño a una de sus grandes estrellas en este temporada.

Fue en el primer tiempo cuando Vinicius pegó una carrera y de repente entregó mal el balón debido a una molestia en la parte posterior de la pierna derecha. El jugador fue atendido y regresó al campo, pero nuevamente se resintió y ya no pudo continuar por lo que tuvo que ser sustituido por Joselu a los 18 minutos. Al final del partido Carlo Ancelotti, habló sobre la situación del futbolista a quien le harán pruebas en las próximas horas.

"Ha tenido una molestia en la primera parte y lo hemos cambiado. Vamos a ver lo que tiene en las próximas horas. Ha sido una molestia en el músculo de la pierna. Él quería continuar pero le molestaba un poco", dijo en la conferencia de prensa. Y aunque aún esperan los estudios, Ancelotti confirmó que se perderá el próximo partido ante el Getafe y espera que con el parón por la fecha FIFA pueda recuperarse para el siguiente compromiso.

"Hemos preferido cambiarlo. No va a jugar contra el Getafe, pero con el parón creo que va a recuperar el tiempo. Una pena. Sin él nos ha costado más", mencionó Ancelotti. El Real Madrid tuvo un partido complicado ante el conjunto del Celta de Vigo y tuvo que ser rescatado por uno de sus refuerzos, Jude Bellingham quien se vistió de héroe al anotar el único tanto del encuentro que significó la victoria.

Fue al minuto 81 en un tiro de esquina que Bellingham mandó el balón al fondo con un remate de cabeza, tras un cabezazo previo de Joselu que le sirvió de asistencia. Antes, el Real Madrid se había complicado con un penalti que falló Rodrygo al minuto 68'. "Libertad no hay. No sé qué pasado, he dicho a Valverde que tenía que tirar Luka, pero no sé qué pasado entre ellos. El que tenía que tirarlo era Vinicius, que no estaba.

"Ellos han elegido a Rodrygo y no he tenido el tiempo necesario para decirles que quería a Modric", dijo Anelotti sobre el penalti. Este encuentro también fue la presentación de Kepa como portero del equipo merengue. El arquero español lució bien y se fue imbatido del Estadio Balaídos.

Fuente: Tribuna