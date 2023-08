PSV habría lanzado oferta por 'Chucky' Lozano; esta es la millonaria cifra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unos días del cierre del mercado de fichajes ha surgido una nueva opción para el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, pues el PSV Eindhoven, club en el que inició su carrera en Europa habría lanzado una oferta millonaria en busca de convencer al Napoli, club que no ha logrado encontrarle salida y que no está dispuesto a mantenerlo a menos que acepte una reducción de salario.

De acuerdo con el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el PSV habría presentado una oferta por Hirving Lozano por 10 millones de euros más bonus. La misma información detalla que ambos clubes tienen negociaciones avanzadas y que aunque el Napoli estaba interesado en vender al 'Chucky' por una cantidad superior, habría llegado a un acuerdo para reducir sus pretensiones y así vender al mexicano.

El Napoli comprará un último refuerzo en el mercado con la venta del delantero mexicano que esta temporada no ha visto minutos en la Serie A en espera de que se resuelva su futuro. De esta manera, Lozano pondría fin a su etapa en el Napoli en donde fue campeón de la liga, convirtiéndose en el primer mexicano en conseguir el título en esta competencia y regresaría al equipo neerlandés al que llegó en el 2017 procedente de Pachuca.

Lozano descartaría entonces las posibilidades de jugar en el futbol de Arabia Saudita en donde también tenía una importante oferta según la prensa internacional, así como también quedaría descartada la opción de jugar en la MLS como se había especulado en los últimos meses. En los Países Bajos el mexicano es bien conocido y era uno de los favoritos de la afición por lo que no tendría problemas de adaptación.

El principal inconveniente para que Lozano se mantenga en el Napoli es su alto salario, mismo que no está dispuesto a reducir en un nuevo contrato. Su contrato vigente vence en el 2014, por lo que esta es la última ventana en la que podrían obtener algo de dinero por le jugador antes de que se vaya libre. En el PSV club al que podría llegar, anotó 40 goles y dio 23 asistencias en 79 partidos.

Después pasó a Napoli en donde disputó 155 partidos oficiales, anotó 30 goles y dio 17 asistencias. La temporada pasada se proclamó campeón de Liga en Italia y con ello hizo historia, ya que se convirtió en el primer futbolista mexicano en ganar ese torneo.

