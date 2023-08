Seleccionada mexicana de karate exhibe audios y denuncia violencia de su exentrenador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo caso de violencia en el deporte se reveló tras la denuncia que la seleccionada mexicana de karate do, Alejandra Martínez, hizo a través de sus redes sociales en donde exhibe audios y relata el caso de la violencia que sufrió por varios años de parte de su exentrenador y también expareja Eric Martínez. El caso pronto se viralizó en las redes sociales y pone de nueva cuenta en el ojo de la opinión pública un caso de este tipo.

Alejandra utilizó su cuenta de Tik Tok para relatar la historia de violencia que vivió a lado de su exentrenador en donde primero muestra un audio en el que se escucha a su agresor insultarla de forma vehemente, mientras ella llora y grita debido a las agresiones recibidas. Enseguida cuenta como fue que inició su relación en el 2017 cuando ella tenia 24 años, mientras que él contaba con 49 y como fue que posteriormente comenzaron a vivir juntos.

Pero fue en el 2020 cuando, según el relato de Alejandra, su pareja comenzó con episodios de ira y comenzaron las agresiones verbales. También contó que la alejó de sus familiares y que incluso inventaba mentiras. "Desde el principio vi las ‘red flags’ que presentaba ante mí, me humillaba, me manipulaba y presentaba cierta violencia pasiva. En 2020, cuando la pandemia empezó, mi expareja comenzó con episodios de ira, yo lo justifiqué pensando que era parte del confinamiento.

Créditos: Captura de pantalla.

"Me hacía llorar reclamando cosas sin sentido, como que yo me robaba sus cargadores y cosas así; jamás me pidió disculpas al decir que yo era una pend... y de agresiones verbales. Siempre me hizo culpable de sus cosas e incluso le llegaba a marcar a mis papás diciéndoles que yo lo hostigaba y que lo acosaba y para pedirles que me pusieran un alto. Incluso me alejo de mi familia impidiendo visitarlos”, relató.

Por otra parte, también mencionó que que pidió ayuda al representante de la Japan Karate Asosciation (JKA) de México a la que ambos están afiliados; sin embargo, dijo que el representante de la misma Juan Manuel Mondragón, encubrió al agresor y por el contrario la hizo firmar un documento en el que se comprometía a no exponer al entrenador bajo la amenaza de que la expulsarían.

“Cuando recurrí para pedir ayuda al representante de la JKA, el profesor Juan Manuel Mondragón, lo que él hizo fue encubrirlo. Me sentaron con un abogado analista para firmar un documento en el cual yo no podía proceder legalmente. No podía difamarlo en redes sociales y no podía proceder en contra de él y su familia. En caso de no hacerlo, iba a hacer expulsada de la JKA junto a mi pareja", contó en otra parte del video. Alejandra Martínez también compartió que comenzó un proceso legal que ya se aprobó, así como una orden de restricción contra su agresor por violencia física, violencia psicoemocional, violencia económica y patrimonial.

Fuente: Tribuna