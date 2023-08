Comparta este artículo

Ciudad de México.- La futbolista de Pachuca, Alice Soto, dejará por un tiempo la Liga MX Femenil para enrolarse en el futbol europeo por primera vez, pues formará parte de un campamento de prueba en los Países Bajos con el Ajax Vrowen, uno de los equipos femeniles más destacados del país. La jugadora ya partió a tierras neerlandesas por lo que no formará parte de las Tuzas en los próximos partidos.

El intercambio de jugadores es parte de un acuerdo entre las directivas de Pachuca y Ajax que enviarán a futbolistas de distintas categorías. En este caso destaca Alice Soto, quien es una de las futbolistas con mayor proyección en México. En el último año ha sido reconocida como la mejor futbolista joven de la Liga MX Femenil, campeona con la Selección Mexicana Sub 20 y elegida mejor jugadora del torneo de Concacaf.

Soto se ha vuelto una titular indiscutible en el Pachuca Femenil, pese a su corta edad y destaca por marcar diferencia a la ofensiva. Previo a su salida del país, la jugadora no pudo evitar sentirse entusiasmada por la oportunidad. "Estoy emocionada por ir allá a Holanda a enseñar mi talento y agradecida por esa oportunidad porque no es fácil que una niña de mi edad tenga ese tipo de oportunidades. Voy a aprender, a observar, a analizar cómo es en otros países, cómo es la exigencia", dijo en entrevista con Tuzos TV.

Su participación en el campamento con el Ajax podría abrir las puertas para que en un futuro pueda ser considerada para integrar de forma definitiva el Ajax. Alice Soto se despidió con un gol en el empate de Pachuca Femenil 1-1 ante el FC Juárez en partido correspondiente a la jornada 8. "Nos buscaron, nos dijeron que 'oye vimos que es la ganadora del balón de oro nos interesa que venga'...Ella entrenará con el primer equipo, que juega Champions League femenil, por diez días y va a vivir una experiencia de internacionalización inolvidable", dijo Alan Calleja, director del club Pachuca.

Además de Alice también viajó el futbolista de la Sub 20 de los Tuzos Gael Álvarez, quien en su caso estará con el Feyenoord en la categoría Sub 21. El futbolista mexicano llamó la atención en un torneo juvenil por lo que fue elegido para tomar parte del campamento del equipo neerlandés.

