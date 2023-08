'Checo' Pérez explota contra Red Bull tras GP de Países Bajos; Horner se disculpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no pudo subir al podio este fin de semana y como parte de su frustración durante la carrera, explotó contra sus mecánicos en Red Bull, luego de que se tardarán mucho tiempo cuando entró a boxes, situación que lo desesperó y llegó a insultarlos. Al final, el piloto no pudo quedar entre los primeros lugares debido a una sanción de cinco segundos.

Los pilotos tuvieron que padecer las condiciones climáticas, pues una fuerte lluvia afectó el Circuito de Zaandvoort, fue en esa situación que se presentaron algunos incidentes y en más de una vez se levantó la bandera roja. En uno de esos momentos los pilotos regresaron a pits para cambiar de neumáticos, pero su equipo tardó demasiado, casi 10 segundos por lo que el mexicano lanzó: “¿Por qué paramos? somos unos estúpidos”.

Su enojo pudo escucharse en la transmisión y más tarde Christian Horner se refirió a lo ocurrido, aceptando que se habían tardado demasiado por lo que se disculpó con el mexicano al final de la carrera. El jefe de Red Bull aceptó que no tenían listas las llantas por lo que no pudieron hacerlo más rápido, además le reconoció la carrera al mexicano que; sin embargo, no era el resultado que el esperaba en este regreso.

“Perdón, los neumáticos no estaban listos en la segunda, la cual fue una llamada tardía. Nos tardamos muchísimo en el pit lane. Fue un caos en el pit lane, pero tuviste una grandiosa conducción hoy. Fue muy, muy sólida", dijo a través de la radio Horner al final de la carrera para disculparse con el mexicano, quien también al final lamentó que las malas condiciones y la mala suerte lo acompañara en el circuito neerlandés.

"La lluvia llegó al final, ponemos intermedios, y cuando me llaman para poner extremos, entro a pit lane y está inundado, y es cuando tengo el problema, no pude frenar, acabé en muro, viene sanción, y pierdo el podio", dijo ante los medios de comunicación. Más tarde, utilizó sus redes sociales para mostrarse optimista respecto a la siguiente prueba que será en Italia en el circuito de Monza en donde espera poder volver a los primeros sitios.

"Empezamos muy bien. Pero no fue el final que queríamos, perder el podio. ¡Ahora con todo a Monza!", señaló el mexicano. 'Checo' Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Italia que se correrá en el Autódromo Nacional de Monza. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) el próximo 3 de septiembre y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

