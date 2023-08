Con polémica, Barcelona derrota a Villarreal en partido de siete goles

Comparta este artículo

Villarreal, España.- El Barcelona derrotó al Villarreal en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga de España en un partido que regaló a los aficionados siete goles, pues los blaugranas se impusieron 4-3. No obstante el juego no estuvo exento de polémica, la cual sucedió al inicio del partido y con el marcador todavía igualado sin goles, por lo que los aficionados del 'Submarino Amarillo' no dudaron en criticar el resultado.

En los primeros minutos del juego Alexander Sorloth había adelantado al Villarreal tras definir solo frente al portero, pero el árbitro del juego Alejandro Hernández anuló el tanto por un fuera de lugar. Las repeticiones no dejaron en claro su estaba en fuera de lugar al momento del pase y el VAR tardó en intervenir para aclarar la situación, pero finalmente la jugada fue anulada y el partido se mantuvo igualado sin goles.

Finalmente llegó el primer tanto del partido con un centro de Lamine Yamal que remató Gavi de cabeza dentro del área al minuto 12. Al minuto 15 Frankie de Jong aumentó la ventaja con un remata de parte interna dentro del área tras quedar sin marca. Pero Juan Foyth aprovechó un tiro de esquina para rematar de cabeza y vencer a Ter Stegen con lo que acercó a su equipo y antes de que se fueran al descanso Alexander Sorloth anotó el segundo tanto al minuto 40.

La jugada polémica. Créditos: Captura de pantalla.

Para la segunda mitad, el Villarreal le dio la vuelta al marcador y Alex Baena anotó el tercer tanto al minuto 50. Pero al 68, Ferrán Torres empató el partido para el Barca y finalmente Robert Lewandowski anotó el gol del triunfo al minuto 71 con lo que se llevaron su segunda victoria del campeonato en donde se mantienen invictos con dos juegos ganados y un empatado. Mientras que en la tabla general son terceros con siete puntos.

Al final del partido, el entrenador del Villarreal Quiqué Setién no habló del arbitraje, mientras que reconoció el esfuerzo de sus jugadores en la primera mitad, mientras que aceptó que fueron superados en la segunda parte. “Hemos sufrido sin balón. El Barcelona es un gran equipo, ha tenido más el balón que nosotros, pero estoy satisfecho con el trabajo de mis jugadores. Han ejecutado bien el plan, haciendo un gran esfuerzo”.

"En el primer acto, hemos hecho las cosas bien. Hemos sido superiores, pero nos ha fallado el físico en la segunda mitad. Por momentos, hemos aguantado bien. Ellos han tenido más el balón y nos han generado peligro, pero el empate, en caso de haberse dado, no habría sido para nada injusto”, aseguró.

Fuente. Tribuna