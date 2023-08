De ser taxista a ganar el Maratón de la CDMX, la historia de Héctor Garibay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta hace poco, Héctor Garibay conducía un taxi combinando así su preparación como maratonista, mientras ganaba algo de dinero. Pero ahora su vida parece haber cambiado, luego de que dio la gran sorpresa al ganar el Maratón de la Ciudad de México rompiendo todos los pronósticos y además de haber roto el récord impuesto en el 2018 lo que le otorgó un premio más.

Sin dar muchos detalles, Garibay reveló que era taxista, aunque ahora se encontraba ya dedicado al deporte. “Tenía un vehículo particular y era taxista, pero ahora estoy al 100 ciento dedicado al atletismo”, dijo ante los medios de comunicación luego de su gran triunfo al cruzar la meta en el Zócalo capitalino. El originario de Oruro, Bolivia, agregó que ha batallado para tener apoyo para competir internacionalmente.

“No tenemos mucho apoyo. Tenía una beca y el único apoyo que nos dan es para los pasajes. Me costó por mis propios medios y la gobernación de Oruro me apoyó para los pasajes. Fueron unos nueve mil pesos bolivianos, unos mil 200 dólares”, agregó el atleta boliviano que no es ningún improvisado en las carreras de Maratón, pues anteriormente ha participado en otros eventos alrededor del mundo.

Previo al Maratón de Sevilla, una de sus últimas competencias internacionales en las que compitió en este año, compartió que corre en carreras remuneradas para obtener algo de dinero en su preparación, también llegó a señalar que le gustaría representar a Bolivia en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Es un sueño que estoy persiguiendo, es un sueño mío conseguir una medalla olímpica, no solo es sueño mío, también de los bolivianos", dijo en palabras citadas por el portal Soy corredor.

El corredor boliviano, Héctor Garibay fue la gran sorpresa al ganar el Maratón de la Ciudad de México, en donde además terminó por imponer un nuevo récord en la prueba al concluir con un tiempo de dos horas, ocho minutos y 23 segundos que supera la marca que había impuesto Titus Ekiru en el 2018 y que estaba en dos horas diez minutos y 38 segundos. Con esto se hizo acreedor al jugoso premio.

En total ganó un millón cien mil pesos quedándose así un premio doble, la satisfacción deportiva de haberse proclamado ganador y el económico que es una fuerte cantidad. La organización del Maratón de la Ciudad de México había definido que el ganador se llevaría 550 mil pesos y prometió 550 mil adicionales al que superara el récord de Titus Ekiru y que fue lo que consiguió Garibay con su carrera de este domingo.

