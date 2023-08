Héctor Garibay sorprende al ganar el Maratón de la CDMX e impone un nuevo récord

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el día de la edición 40 del Maratón de la Ciudad de México en donde los ojos estaban puestos en los atletas de élite en las categorías varonil y femenil y aunque se entendía que de ellos saldría el ganador, aún hubo espacio para las sorpresas, pues mientras se esperaba un total dominio de los corredores de África, Héctor Garibay dio la sorpresa y puso la victoria en manos de Latinoamérica.

El corredor boliviano, Héctor Garibay fue la gran sorpresa al ganar el Maratón de la Ciudad de México, pero además lo hizo imponiendo un nuevo récord en la prueba al terminar con un tiempo de dos horas, ocho minutos y 23 segundos que supera la marca que había impuesto Titus Ekiru en el 2018 y que estaba en dos horas diez minutos y 38 segundos. Por lo que ahora, Bolivia se inscribe en la historia de la tradicional carrera.

Los atletas élite en el Maratón de la CDMX. Créditos: Twitter @MaratonCDMX

El resto del podio quedó en manos de Kenia, con Leonard Langat que llegó en el segundo lugar con un tiempo de dos horas, once minutos y seis segundos, en tanto que el tercer lugar fue para Edwin Kiprop Kiptoo que detuvo el reloj en dos horas, once minutos y quince segundos. Mientras que en la rama femenil no hubo demasiadas sorpresas y tampoco hubo presencia latinoamericana o mexicana.

“Es mi primera maratón. Venir a correr a México ha sido, para mí, muy motivante”, dijo Garibay en sus primeras palabras tras ganar el Maratón de la Ciudad de México, en palabras citadas por El Universal. “Sentí muy bonito. Es todo mi entrenamiento. Al final, valió la pena y la confianza”, comentó el atleta boliviano que también estableció una nueva marca para en la tradicional competencia.

Kenia dominó los primeros dos lugares del podio en la categoría femenil en donde la ganadora fue Celestine Chepchirchir quien llegó a la meta en un tiempo de dos horas, 27 minutos y 17 segundos. El segundo puesto fue para Maurince Chepkemoi que terminó en dos horas, 27 minutos y 37 segundos. En tanto que la tercera posición fue para la corredora de Etiopía, Judith Jerubet que finalizó la carrera con un tiempo de dos horas, 30 minutos, 51 segundos.

Celestine Chepchirchir cruza la meta. Créditos: Twitter @MaratonCDMX

En la categoría de silla de ruedas femenil la ganadora fue la mexicana Brenda Osnaya Álvarez que finalizó en un tiempo de una hora, 57 minutos y 53 segundos, mientras que en la rama varonil el triunfador fue Martin Velasco Soria que finalizó en un tiempo de una hora, 38 minutos y nueve segundos. La carrera contó con la participación de 30 mil corredores y hasta el momento no se han reportado incidentes.

Fuente: Tribuna