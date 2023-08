Luis Chávez: Estos son los detalles de su contrato con el Dynamo de Moscú

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Aunque ya se sabía desde hace semanas el destino del mexicano Luis Chávez y que desde hace un par de días llegó a Rusia para llegar al Dinamo de Moscú, fue hasta este domingo cuando finalmente firmó su contrato y fue fue presentado de forma oficial como uno de los nuevos refuerzos del equipo de la capital rusa por lo que se espera que su debut pueda darse en los próximos días.

El mexicano tuvo que pasar por muchas dificultades para poder dar el salto a Europa y corrió el riesgo de que se cayeran las negociaciones debido a que Pachuca no podía hacer tratos con el equipo ruso por los conflictos políticos en los que se encuentra, de tal modo que fue Chávez quien tuvo que pagar su cláusula para salir como jugador libre. Ahora finalmente cumplió su sueño y firmó hasta el año 2027 con opción a un año más.

"Luis Chávez es jugador del Dinamo de Moscú. Él firmó el contrato por los próximos cuatro años, hasta el verano de 2027, con la opción de renovación del contrato por una temporada más. Luis es el primer jugador de México en el campeonato ruso. ¡Suerte, chaval!", escribió el Dínamo de Moscú. De esta manera, Chávez pasará todo el proceso rumbo al Mundial de 2026 en el futbol ruso donde podría mantenerse o no, según su desempeño.

Y es que si resalta, su nivel de juego será más visible para los equipos de otras ligas. Se sabe que pese a las limitantes actuales de la liga rusa debido a las circunstancias políticas, se caracteriza por se también una liga exportadora a otras ligas del continente. "Yo quería cumplirlo a como fuera lugar (jugar en Europa), fueron poco difíciles los días, pero a final de cuentas, ¿quiénes somos? Si no luchamos por lo que queremos y uno tiene seguir sus convicciones y tratar de lograrlas a como dé lugar", dijo en su presentación.

"Lo primero que quiero es ponerme apunto, que el entrenador me pueda contemplar en partidos próximos, después ganarme la titularidad, ganar títulos, ganar la copa, estoy contento e ilusionado con los retos que yo mismo me he puesto", agregó Chávez en su presentación con su nuevo equipo. Aún no se sabe si podría debutar en el torneo de copa o en el de liga, pues dependerá de que tan bien esté físicamente.

El martes 29 de agosto, el Dinamo de Moscú enfrentará al Spartak de Moscú en la jornada 3 de la Copa de Rusia. Mientras que en liga se medirá al Rostov en partido que se disputará el próximo 3 de septiembre. El nuevo equipo de Chávez viene de empatar 2-2 ante el Rubin Kazán en la liga en donde se ubica en la quinta posición de la tabla.

