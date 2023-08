Maratón de la CDMX: Este es el millonario premio que recibió Garibay por romper el récord

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boliviano Héctor Garibay ganó el Maratón de la Ciudad de México y eso lo hace acreedor a un jugoso premio, pero tras romper el récord con su tiempo de dos horas, ocho minutos y 23 segundos se llevará una cantidad adicional por lo que en total ganó un millón cien mil pesos quedándose así un premio doble, la satisfacción deportiva de haberse proclamado ganador y el económico que es una fuerte cantidad.

La organización del Maratón de la Ciudad de México había definido que el ganador se llevaría 550 mil pesos y prometió 550 mil adicionales al que superara el récord de Titus Ekiru que databa del 2018 y lo cual consiguió el atleta boliviano. Por otra parte, otros premios que estaban previstos para otorgarse eran para los atletas mexicanos que lograran llegar entre los tres primeros lugares y recibirían 200 mil pesos extras, pero ninguno lo consiguió.

Por otra parte, los tres primeros lugares que concluyeron en un tiempo menor a las 2 horas y 14 minutos en la categoría masculina, y 2 horas y 42 minutos en la categoría femenina fueron recompensados con una cantidad de 50 mil pesos para los tres primeros lugares en ambas categorías, por lo que todos los ganadores se llevaron dicha cantidad adicional, ya que superaron esos tiempos establecidos.

Créditos: Twitter @MaratonCDMX

Cabe recordar que en el segundo lugar llegaron los keniatas Leonard Langat quien llegó en el segundo lugar con un tiempo de dos horas, once minutos y seis segundos, en tanto que el tercer lugar fue para Edwin Kiprop Kiptoo que detuvo el reloj en dos horas, once minutos y quince segundos. Mientras que en la rama femenil no hubo demasiadas sorpresas y tampoco hubo presencia latinoamericana o mexicana.

Kenia dominó los primeros dos lugares del podio en la categoría femenil en donde la ganadora fue Celestine Chepchirchir quien llegó a la meta en un tiempo de dos horas, 27 minutos y 17 segundos. El segundo puesto fue para Maurince Chepkemoi que terminó en dos horas, 27 minutos y 37 segundos. En tanto que la tercera posición fue para la corredora de Etiopía, Judith Jerubet que finalizó la carrera con un tiempo de dos horas, 30 minutos, 51 segundos.

El Maratón de la Ciudad de México cuenta con la Etiqueta Oro de la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo). El país que ha dominado la competencia es Kenia con 18 triunfos en la categoría masculina. En la rama femenil el récord de tiempo todavía sigue vigente, el cual tiene Etiopía con una marca de dos horas, 25 minutos y cuatro segundos.

Fuente: Tribuna