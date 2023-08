VIDEO: El espectacular robo de bases de Randy Arozarena y la casi pelea ante los Yankees

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Randy Arozarena brilló en la victoria de los Tampa Bay Rays ante los New York Yankees 7-4 en un juego que tuvo de todo y donde el cubano-mexicano tuvo que sufrir el enojo de sus rivales. Fue desde la primera entrada que el equipo de Florida dio muestra del juego que se venía con Randy aprovechando errores y robando bases para colocar la primera carrera en el score.

Arozarena protagonizó una espectacular jugada en donde fue avanzando aprovechando los errores de Yankees robando bases y después alcanzando el home casi con la uñas en una espectacular jugada que se volvió viral en las redes sociales. El cubano-mexicano se fue de 4-2 y hacia el final del juego volvió a protagonizar, pero ahora una polémica jugada en donde fue golpeado por una bola.

En la octava baja Albert Abreu golpeo a Randy, lo que ocasionó su molestia. Momentos después volvió a robar bases y se hizo de palabras con los peloteros neoyorquinos y fue en ese momento en el que saltaron las bancas en lo que parecía iba a ser una pelea, pero rápidamente fueron separados los involucrados, mientras que los compañeros de Arozarena trataban de calmarlo. Al final no pasó a mayores.

Al final del juego, Albert Abreu fue cuestionado por el incidente y aseguró que no había sido a propósito e intentó disculparse. "Cuando sucedió, yo traté de ir a home plate para decirle que no fue a propósito. Él me dijo que sí, que ya son dos veces. Todo mundo sabe que el sinker es mi lanzamiento fuerte. Al final lo que quiero es buscar un contacto débil para darle la ventaja a mi equipo", explicó a los medios.

Durante el enuentro, los Rays se fueron al frente desde la primera entrada, pues tras el robo de bases de Arozarena, Lowe bateó home run que aumentó la ventaja. Higashioka acercó a los Yankees en la tercera entrada con un cuadrangular y LeMahieu repitió la dosis con lo que se igualaron las acciones en el Tropicacana Field. En el cuarto inning apareció Volpe quien se voló la cerca y Pereira anotó lo que llevó el juego del lado de los neoyorquinos.

Rays tuvieron que venir se atrás ahora para ganar el partido, pero lo resolvieron en las siguientes entradas. En el sexto inning Ramírez bateó sencillo al jardín derecho y remolcó a Aranda y Bethancourt en tanto que dejó a Arozarena en tercera base. En el siguiente turno, Lowe bateó un nuevo sencillo que llevó a home a Randy y Ramírez con lo que dieron la vuelta y finalmente apareció nuevamente el pelotero mexicano para definir el juego.

Fuente: Tribuna