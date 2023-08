Filtran un nuevo video de Jennifer Hermoso después del beso de Rubiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso que involucra a Luis Rubiales por dar un beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso parece estar lejos de terminar, pues ahora surgió un nuevo video filtrado en donde se observan las celebraciones de las jugadoras después de haber ganado la Copa del Mundo y mientras se encuentran a bordo de un autobús comentando lo sucedido en la ceremonia de premiación en el estadio.

En el video que se volvió viral se observa a las jugadoras festejando en el autobús y a Jennifer Hermoso mostrando una comparación que le hicieron con el beso y el que protagonizaron Iker Casillas, portero de España en 2010 cuando fueron campeones del mundo y la reportera española Sara Carbonero a quien le plantó un beso en la transmisión en vivo. "Como Iker y Sara", comenta al tiempo que muestra la pantalla de su teléfono.

"Madre mía", comenta la jugadora mientras siguen hablando del tema entre compañeras y se le escucha decir "¿no lo habéis visto?". Después describe lo ocurrido. Después se observa la felicidad de las jugadoras que siguen festejando su logro con diversos gritos y cánticos y después se escucha un "¡beso, beso!" en alusión a lo ocurrido y "presi, presi", mientras pasa Rubiales en medio del autobús donde se le escucha decir "Parad, que me da vergüenza".

En ese momento termina la grabación mostrada por los medios y que ha causado más polémica en torno a lo ocurrido. Entre los comentarios destacan los que consideran que este video filtró con la intención de ayudar a limpiar la imagen del dirigente, quien mientras tanto ha sido suspendido de forma provisional por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). El gobierno español también ha buscado su destitución definitiva.

Por otra parte, la jugadora ha dejado claro que la acción no fue consentida y en su comunicado publicado en redes sociales lo dejó en claro. "La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social, debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos.

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", escribió Hermoso en parte de su comunicado. La jugadora ha recibido múltiples muestras de apoyo de parte de jugadoras y jugadores profesionales, así como de clubes de diferentes partes del mundo.

Fuente: Tribuna