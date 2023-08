¿Otro beso polémico? Dueña de caballo besa a jinete Sean Kirrane y se vuelve viral

Comparta este artículo

York, Inglaterra.- En medio de la polémica por el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final de la Copa del Mundo Femenil, ahora un nuevo beso en el mundo del deporte se volvió a viralizar en las redes sociales. Se trata del inesperado beso que Joelene De'Lemos, dueña del caballo ganador en una competencia en Inglaterra, le dio al jinete Sean Kirrane quien dio la sorpresa al lograr el primer puesto.

Sean Kirrane sobre el caballo Live In The Dream obtuvo una contundente y sorpresiva victoria al superar a todos los competidores en los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes. Contra todo pronóstico se impuso como líder al arrancar la carrera y mantuvo su dominio hasta el final en donde logró ganar por un cuerpo de ventaja. Esto causó la algarabía del joven dublinés que logró el mayor éxito en su carrera deportiva.

También la felicidad se extendió a los propietarios del caballo, la pareja De'Lemos que dio de qué hablar debido a que la dueña Jolene De’Lemos tuvo una inesperada reacción en medio de la celebración cuando se acercó al jinete vencedor y lo tomó del rostro para plantarle un beso en la boca, aún con su esposo a unos cuantos metros. La acción dejó sorprendidos a los presentes, así como a quienes siguieron las acciones de la premiación.

Kirrane lució un poco confundido, pero continuó disfrutando el momento en el que celebró su triunfo, el cual no terminaba por asimilar como bien lo comentó en una entrevista posterior. “Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy serios”, explicó la televisora ITV.

“Quería demostrar que soy un verdadero velocista de alto nivel y tengo que dar las gracias masivamente a los propietarios por mantener la fe en mí principalmente, pero también en Adam West, por dejarle este caballo y contar conmigo. Mantener intacta la asociación tiene mucho mérito”, agregó Kirrane de 23 años de edad.

Fuente: Tribuna