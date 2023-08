Andy Ruiz revela la millonaria cantidad por la que pelearía contra Deontay Wilder

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. reveló la millonaria por la que aceptaría una pelea contra Deontay Wilder, esto luego de asegurar que lo que le han llegado a ofrecer no le parece un precio justo, por lo que directamente mencionó la cantidad que deberían darle para enfrentarse al estadounidense y en espera de que ese combate pueda cumplirse ahora sí, pues anteriormente fue descartado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fue a través de una transmisión en vivo que Andy Ruiz reveló a sus seguidores sobre la cifra que pediría luego de leer entre los comentarios un cuestionamiento al respecto y después de escuchar que le ha huido a una pelea a Wilder. “¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy manteniendo listo. Estoy tratando de obtener esa pelea (con Wilder). Me dicen que deje de evitar a Wilder, pero yo no estoy evitando a Wilder. Que me paguen lo que me merezco.

"Están tratando de pagarme lo que me gané en mi última pelea. Eso no tiene sentido. Vas subiendo escalones y y tomas un gran riesgo, y se supone que debes ganarle. Y yo le gané (a Ortiz) por lo tanto la bolsa tiene que ir subiendo y subiendo. Así funciona esto”, aseguró Andy quien finalmente reveló que pide 10 millones de dólares por aceptar la pelea. “Yo le peleo por 10 millones de dólares”, aseguró el pugilista mexicano.

Anteriormente el CMB había anunciado la pelea obligatoria de Andy Ruiz, quien debería enfrentar a Deontay Wilder, esto con la finalidad de que el ganador de este combate se convirtiera en el próximo retador de Tyson Fury por el titulo de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, pero finalmente fue cancelada, ahora podría volver a considerarse si es que convencen al pugilista mexicano de aceptar una pelea.

Andy Ruiz tiene un récord de 35 peleas ganadas (22 por nocaut) y dos derrotas, la última vez que se subió al rong fue en septiembre de 2022 cuando se enfrentó a Luis Ortíz a quien venció por decisión unánime. Mientras que Deontay Wilder tiene un récord de 43 victorias (42 por nocaut), dos derrotas y un empate. Su último rival fue Robert Helenius a quien derrotó por nocaut el 15 de octubre de 2022 en la ciudad de Nueva York.

