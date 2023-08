¿'Canelo' Álvarez pelearía contra otro campeón indiscutido? No descarta a Terence Crawford

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez continua con su preparación para su pelea del próximo 30 de septiembre contra Jermell Charlo y aunque se mantiene enfocado en este combate y por lo tanto desconoce quien sería su siguiente rival, no descartó la posibilidad de enfrentar a otro campeón indiscutido como lo es Terence Crawford, aún cuando se trata de un peleador que está varias libras abajo de su división.

“Todavía no sabemos. La verdad ahorita estamos enfocados cien por ciento en esta pelea y después nos vamos a sentar con el equipo: Eddy Reynoso, Al Haymon”, dijo Álvarez En entrevista con el periodista Manouk Akopyan, Saúl Álvarez no descartó la posibilidad de enfrentar a Crawfrod ante quien tendría que cambiar de peso, pero no lo ve como un problema por lo que dijo que si es posible él estaría dispuesto a enfrentarlo.

“En el boxeo, uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible (una pelea con Crawford), ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea haga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos”, mencionó 'Canelo' quien por otra parte se mostró contrariado debido a que ha sido criticado por la diferencia de pesos en el caso de su pelea contra Charlo y por otra parte lo quieren ver contra Terence.

'Canelo' en su entrenamiento. Créditos: Facebook Canelo Álvarez

“Yo respeto a Crawford. Es un gran peleador. Siempre lo digo, yo no le faltaré el respeto. Pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como Charlo, y ahora todos me preguntan si voy a pelear con Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo”, dijo Álvarez sobre este tema de los pesos por lo que ha sido criticado.

Cabe recordar que a Terence Crawford no le disgusta la idea de enfrentar a 'Canelo', pues en una entrevista reciente mencionó hasta en qué peso podría ser. “Peso pactado. Podríamos hacer un peso pactado”, mencionó Terence quien mencionó que "podría ser en 160 libras o algo así”, agregó sobre la posibilidad de pelear así contra el boxeador mexicano que tiene un contrato con PBC (Premier Boxing Champions) de tres peleas.

¿Cuándo peleará 'Canelo'?

Saúl 'Canelo' Álvarez hizo oficial su siguiente pelea en Las Vegas, Nevada ante el estadounidense Jermell Charlo, quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano enfrentará al estadounidense el próximo 30 de septiembre de 2023 en la Arena T-Mobile. La cartelera ya se ha dado a conocer y en ella estarán: Elijah García vs Armando Resendiz, Yordenis Ugás vs Marios Barrios y Jesús Ramos Jr. vs Erickson Lubin.

Fuente: Tribuna