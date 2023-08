Cuauhtémoc Blanco sorprende al revelar su once ideal de la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco es uno de los los últimos ídolos de la Selección Mexicana y considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Aunque siempre suele hablar de futbol y la actualidad de la Liga MX, pocas veces ha revelado el que para él es su mejor once de todos los tiempos y ahora ha sorprendido con una alineación que incluye a varios de los mejores futbolistas.

El ahora gobernador de Morelos, participó en una dinámica con el youtuber Escorpión Dorado, que entre otros temas, le cuestionó sobre su mejor once mexicano. Blanco se propuso elegir a los mejores jugadores con los que alguna vez compartió cancha. Cabe destacar que debido a su larga carrera, convivió con futbolistas de diversas generaciones, pero sorprendió al elegir a jugadores que en su mayoría destacaron en los 90 y 2000 y descartó a futbolistas actuales.

En la portería coincidió con varios arqueros, pero no dudó en elegir a Jorge Campos, quien pese a su estatura sorprendió al mundo con sus lances. Blanco optó por una formación 4-4-2 y en la defensa consideró a Rafael Márquez, Claudio Suárez, Ramón Ramírez y José Hernández, con quien coincidió en América y de quien destacó que tenía mucha técnica para mandar centros al área y con el que aprendió.

Créditos: Captura de pantalla.

En el mediocampo destacó a Germán Villa e Ignacio Ambriz, mientras que por los costados optó por Jesús Arellano y él mismo como medio por izquierda. Adelante eligió a Hugo Sánchez y Luis Hernández, sobre quien destacó que lo ayudó a convertirse en goleador desde su época en Necaxa en donde coincidieron. Sobre el 'pentapichichi' destacó que lo sorprendió cuando coincidieron en América.

"Cuando el cabrón llega al América, dije: 'ay cabrón' lo movimientos que hacía estaba muy cabrón... Yo debuté con él y ahí me di cuenta, ya estaba grande el cabrón pero hacía los movimientos en el área muy buenos", dijo Blanco, quien también destacó su carrera en el extranjero. "Yo siempre he dicho que Hugo Sánchez nadie va hacer lo que hizo Hugo Sánchez en España", expresó Cuauhtémoc.

Recuerda golpe a Faitelson

Uno de los episodios extra cancha más recordados de Cuauhtémoc Blanco fue el que protagonizó con David Faitelson al que golpeó en Veracruz. El exfutbolista aseguró que le pidió disculpas tiempo después, pero también recordó que su relación no es de amigos. "No (somos amigos), lo saludo y le pedí disculpas, al final de cuentas la cagué, me enganché. He ido una o dos veces a su televisora. Pero no lo considero mi amigo... amigos son los de futbol o infancia, digamos que es un conocido, por casualidad", dijo.

Fuente: Tribuna