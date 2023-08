Paramédico golpeado por fans de Monterrey da su testimonio; 4 agresores fueron identificados

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo Léon.- Luego de la derrota de Monterrey ante Cruz Azul en la Liga MX el pasado fin de semana, se revelaron un par de videos en las redes sociales donde se observa una brutal golpiza que reciben paramédicos por parte de fanáticos de los Rayados, en una zona aledaña al Estadio BBVA. En las imágenes se pudo observar como los trabajadores quedaron tendidos en el piso ensangrentados.

Uno de ellos, de nombre Gerardo Martínez, quien tuvo una lesión cervical y ya se encuentra recuperándose de la lesión, dio su versión de los hechos ocurridos la noche del domingo y en donde revela cómo fue que se dieron los hechos. "Siento un golpe en la camioneta de la empresa y por inercia me bajo a ver que pasó. Cuando me bajo una persona me avienta por la espalda, me tira al piso, intenta quitarme mi teléfono, yo me defiendo y pongo la mano en la bolsa y otra persona intenta acuchillarme.

"Me vuelven a tirar al piso, me empiezan a patear, me levanto y me meto a la camioneta en donde estoy con tres personas golpeándome... En ese momento mi compañero llega a intentar quitarme a la gente. Adentro rompieron todo, mi compañero como puede me quita la gente, él cae y lo empiezan a agredir. En ese momento aprovechó para escaparme, pero alguien me da una patada en la cara y perdí el conocimiento y aparezco una cuadra y media después tirado en una esquina, no sé cómo llegué", relató Gerardo en entrevista con Imagen Televisión.

Otro de los testigos de la agresión fue Edgar Martínez, paramédico que llegó a auxiliar a sus compañeros agredidos y que coincide en el relató con su colega. "Yo venía platicando con él y de pronto llegaron los agresores a balancear la camioneta y comenzó a hacerse una rapiña. Nos acercamos tratando de calmar los ánimos, pero eran muchos agresores y no venían en plan de plática. Después de que se presentó la situación traté de darle apoyo a mi compañero con el manejo de la herida y después me fui a buscar a mi compañero Gerardo a quien dejaron cien metros adelante tirado y golpeado", contó en entrevista con la misma televisora.

Identifican a cuatro de los agresores

En redes sociales cuatro de los agresores que se han podido apreciar en los videos que circulan en redes sociales fueron identificados por los propios internautas. Jesús 'N' sería uno de ellos y es uno de los que aparece pateando en el cuerpo al paramédico. Según un reportaje de Imagen Televisión fue identificado como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona norte de Monterrey y también lo reconocen como vecino de la colonia exhacienda Santa Rosa en Apodaca.

Otro de los agresores es Orlando 'N' a quien reconocieron por un perfil de Facebook en donde alienta agresiones contra aficionados de otros equipos. El tercer partícipe de la golpiza es Jorge 'N' a quien los internautas reconocieron como vecino de la colonia Barrio Fundadores. Finalmente Santiago 'N', quien aseguran ya tiene antecedentes en otras riñas. Los cuatro agresores fueron exhibidos en redes con fotografías; sin embargo, las autoridades todavía no tienen detenidos por estos hechos.

