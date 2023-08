Alisha Lehmann, la futbolista más popular del mundo y que busca eliminar a España en el Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Alisha Lehmann no ha disputado todos los minutos de la Copa del Mundo Femenil con Suiza es sin duda una de las futbolistas más reconocidas en el mundo. Su popularidad es tan alta que supera a otras futbolistas conocidas como la estadounidense Alex Morgan. Y es que la delantera suiza es la jugadora con más seguidores en redes sociales en todo el mundo con 14.5 millones.

Su popularidad se debe en parte a su constante aparición en redes sociales donde usualmente sube videos o comparte su día a día, también a la interacción que tiene con los aficionados y a que se encuentra jugando en una de las ligas femeniles más vistas en el mundo como es la Womens Super League (WSL) en donde milita para el Aston Villa en donde cada fin de semana es una jugadora habitual de la alineación.

Esa fama no le disgusta a la jugadora. "Por supuesto que es especial cuando tanta gente te conoce tan lejos de casa", comentó Lehmann en una entrevista con FIFA, al ser cuestionada sobre su popularidad. "Me hace feliz poder hacerme fotos con los aficionados después del partido y responder a sus preguntas. Trato de sacar tiempo para ellos, porque no es normal que estén tan contentos de que juegues en su país", agregó.

Alisha Lehmann nació en Berna, Suiza en 1999, juega como delantera y su debut ocurrió en el 2016 con el BSC YV Frauen de su país. Su carrera ha ido en constante ascenso y su primer paso en una gran liga femenil lo dio con el West Ham United de Inglaterra en donde militó por tres temporadas. Después pasó al Everton en préstamo y desde 2021 juega para el Aston Villa, club en donde ha mostrado una de sus mejores versiones.

Es seleccionada nacional suiza desde el 2015 cuando comenzó a ser llamada en la Sub 17 y en el 2017 formó parte de al selección mayor con la que ha disputado una Eurocopa y ahora por primera vez la Copa del Mundo. "Siempre fue un sueño jugar para mi país en un Mundial y, por supuesto, significa mucho, muchísimo para mí", dijo Alisha quien esta noche podría tener minutos ante España.

"También hay muchas posibilidades para nosotros por su juego. Tengo ganas de jugar contra un equipo muy seguro con el balón. Eso es lo que tenemos que parar", mencionó la jugadora que espera poder anotar su primer gol en un gran escenario como lo es la Copa del Mundo de la FIFA.

