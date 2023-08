FIFA investiga acusaciones de comportamiento inadecuado del técnico de Zambia en el Mundial Femenil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2023, la selección femenil de Zambia hizo historia al jugar por primera vez la Copa del Mundo Femenil de la FIFA en donde incluso logró su primera victoria del torneo al derrotar a Costa Rica. Pero no todo ha sido bueno para el combinado africano, pues ahora enfrenta una investigación por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) debido a las acusaciones de comportamiento inadecuado del entrenador Bruce Mwape.

De acuerdo con información publicada por el diario inglés The Guardian las futbolistas revelaron que el entrenador de Zambia las tocó durante una sesión de entrenamiento. Ante esto, la FIFA reaccionó y confirmó que se recibió la queja formal de las seleccionadas por lo que se está siendo investigada, asegurando que el organismo toma con seriedad este tipo de acusaciones. No obstante no refirió más detalles.

“La FIFA toma las acusaciones de comportamiento inadecuado de forma seria y tiene un proceso claro para cualquiera que quiera reportar un incidente. Podemos confirmar que se recibió la queja en relación a la selección femenina de Zambia y que está siendo investigada actualmente. No podemos dar más detalles sobre la investigación por obvias razones de confidencialidad”, escribió el organismo en un comunicado.

Por su parte, la Asociación de Futbol de Zambia, descartó que hubieran recibido queja alguna por parte de las integrantes del plantel que viajó Australia y Nueva Zelanda, por lo que se mostraron sorprendidos ante el hecho. “Queremos dejar en claro que la Asociación de Futbol de Zambia no ha recibido ninguna queja de las jugadoras o directivos de la delegación que viajaron a la Copa Mundial.

"Por lo tanto fue una sorpresa escuchar del supuesto comportamiento inadecuado del entrenador como fue publicado en línea”, dijo el secretario general del organismo Reuben Kamanga a través de un comunicado. No obstante, aseguró que no dudarán en "tomar acciones disciplinarias y actuar sobre el comportamiento inapropiado una vez que recibe una queja oficial o cuando presenten evidencia pertinente al supuesto incidente”.

Cabe recordar que no es la primera vez que las seleccionadas zambianas denuncian esta situación, pues previo a la Copa del Mundo, también The Guardian informó que la Asociación de Futbol de Zambia ya había informado de esta situación a la FIFA e incluso citó un testimonio que una jugadora brindo al diario británico en donde aseguró que el entrenador se acostaba con las jugadoras.

