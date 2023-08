Tigres impone récord con Mia Fishel: ¿Cuáles son las transacciones más caras en el futbol femenil?

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Tigres hizo oficial el traspaso de la delantera estadounidense Mia Fishel al Chelsea Women de la Women's Super League (WSL) de Inglaterra y con ello sigue haciendo historia, pues esto la convierte en el traspaso más caro en la historia de la Liga MX Femenil y también la coloca entre los fichajes más costosos en la historia de la rama femenina que cada vez comienza a mover más dinero entre ligas.

A través de sus redes sociales, Tigres Femenil se despidió de la delantera estadounidense quien se convirtió en una de las mejores jugadoras extranjeras que han llegado a la Liga MX Femenil de donde se va tras 47 goles anotados, un campeonato de liga, así como un campeón de campeonas y un título de goleo individual. A su vez, el Chelsea hizo oficial la llegada de su nueva atacante con la que espera poder competir por el título este año.

De acuerdo con información del portal Equalizer Soccer, Mia Fishel pasó del Tigres Femenil al Chelsea Women por 250 mil dólares lo que la convierte en la transacción más cara de la Liga MX Femenil, récord que también ostentaban las felinas con el traspaso de Uchenna Kanu al Racing Lousville por 150 mil dólares. Pero también la coloca entre las más caras de la historia de la rama femenina.

Créditos: Twitter @ChelseaFCW

Curiosamente, el Chelsea Women tiene el top tres de fichajes más caros. De acuerdo con las transacciones conocidas, el fichaje más costoso al momento en el futbol femenil es el de la danesa Pernille Harder, quien pasó del Wolfsburgo de Alemania a las 'Blues' tras pagar 386 mil dólares. Después está el de Samantha Kerr quien pasó del Chicago Red Stars al conjunto londinense por 331 mil dólares.

Ahora en el tercer puesto está 'Big Fish', quien llega tras pagar 250 mil dólares. El top cinco lo completa Uchenna Kanu de Tigres a Racing Lousville por 150 mil dólares y Damaris Egurrola que pasó del Everton al Lyon por 110 mil dólares. A su llegada al equipo, Fishel dijo sentirse emocionada por cumplir un sueño y destacó sentirse agradecida por llegar al que considera como uno de los mejores clubes del mundo.

"Estoy súper emocionado, es un sueño hecho realidad y todo por lo que he trabajado desde que era un niño hasta ahora. Todo vale la pena y todo tiene su recompensa porque ahora juego en uno de los mejores clubes del mundo. Estoy emocionado de conocer Londres, conocer a la gente y conocer a todos. Estoy bendecido y emocionado de comenzar este viaje con Chelsea", dijo Mia en palabras para la web del club.

Fishel fue seleccionada en el Draft universitario por Orlando Pride, pero fue en Tigres donde inició su carrera como profesional. Como seleccionada nacional fue campeona del campeonato de la Concacaf en el 2018 jugando con la Sub 17 de su país, disputó el Mundial Femenil Sub 17 de Uruguay y fue campeona del Campeonato de Concacaf Sub 20 en donde también consiguió el Balón de Oro.

Fuente: Tribuna