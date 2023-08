Andrea Becerra gana la medalla de plata en Mundial de Tiro con Arco y aumenta la cuenta para México

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- La mexicana Andrea Becerra se quedó con la medalla de plata de la prueba individual de arco compuesto femenil en la Copa del Mundo de tiro con arco. La arquera logró su segunda medalla, pues también se colgó la presea plateada en la final por equipos, mientras que para México se trata de la tercera medalla en este certamen donde el oro ha sido el gran pendiente, aunque todavía hay posibilidades de ganarlo.

Andrea comenzó muy bien su camino a la final al derrotar a la campeona defensora Sara López, y después a Sophie Dodemont e Ipek Tomruk, pero cayó ante Aditi Swami, 149-147 por lo que se quedó con la plata. Pero para la mexicana es un buen resultado ya que consideró que dio un paso adelante, pues en la edición pasada ganó el bronce y ahora pudo presentarse en la final del certamen mundial.

“Estoy muy feliz, porque la última vez pude obtener la medalla de bronce, así que esto se siente como un paso adelante. Estoy muy feliz. Definitivamente, fue un viaje muy largo. Venía de una eliminatoria no tan buena, de batallar un poco con mis golpes para poder ir dando pasos hacia adelante poco a poco con el clima que teníamos, estando entre los ocho primeros ya me sentía emocionada”, dijo Andrea en declaraciones para World Archery.

“Después de un año de luchar mucho, estoy increíblemente feliz. Estuve, en general, luchando todo el año con mi confianza y mis tiros. Muchas veces pensé en rendirme porque las cosas no iban como yo quería, así que esta medalla me demuestra que puedo hacerlo y que si me esfuerzo, puedo lograrlo”, dijo la mexicana que sumó su segunda medalla en esta edición de la Copa del Mundo en Alemania.

Becerra perdió ante la hindú, Aditi Swami quien hizo historia en el tiro con arco al convertirse en la campeona más joven en la era de las copas del mundo, con 17 años de edad. Además ganó el primer título mundial para una arquera de la India. “Estoy muy orgullosa, quería escuchar los 52 segundos del himno nacional que se tocará en el Campeonato Mundial. Estaba concentrado en mi ritmo, en mi tiro, y por lo tanto podía jugar”, dijo.

“Esto es solo el comienzo. Se acercan los Juegos Asiáticos, quiero ganar el oro para el país y seguir ganando el oro por equipos para el país. Es realmente genial que a los 17 años pueda convertirme en el campeón mundial. Quiero agradecer a todos mis seguidores y a todos en India que me ayudaron a convertirme en el campeón mundial”, agregó la campeona.

