Comparta este artículo

Ciudad de México.- Johnny Manziel estaba considerado como uno de los mejores prospectos de la National Football League (NFL) en el 2014, cuando tras una brillante participación en el futbol americano colegial con Texas A&M comenzó su carrera en el profesionalismo de la mano de los Cleveland Browns quienes lo eligieron como primera selección de draft. En poco tiempo tuvo fama y fortuna, pero pronto todo se tornó complicado.

En el documental 'Untold: Johnny Football', el exquarterback reveló los complicados momentos que vivió y que lo llevaron a pensar en quitarse la vida. "No me tomó mucho tiempo estar en Cleveland para darme cuenta de que no iba a ser feliz allí. Tenía todo lo que podría haber querido. Tienes dinero, tienes fama (...) y cuando obtuve todo lo que quería, creo que estaba más vacío que nunca", dijo Manziel.

Johnny comenzó también a tener problemas con las drogas y el alcohol, en el año 2016 recordó que compró un arma, misma que utilizaría después para atentar contra su propia vida. “Había planeado hacer todo lo que quería hacer en ese momento de mi vida, gastar tanto dinero como pudiera, y luego mi plan era quitarme la vida”, dijo Manziel quien vivió un punto determinante cuando fue despedido de los Browns.

Créditos: NFL.com

“Quería ponerme tan mal como fuera humanamente posible hasta donde tuviera sentido, y eso hizo que pareciera una excusa y una salida para mí", dijo el mariscal que entre la decepción y el abandono que también padeció de parte de sus familiares, pensó en quitarse la vida, pero un hecho difícil de explicar lo evitó y es que según relata el exjugador, cuando jaló del gatillo el arma no respondió. “Al día de hoy no sé que pasó, pero el arma se encasquilló”, dijo.

Johnny Manziel comenzó a prácticar el futbol americano y otros deportes desde muy chico hasta que se decidió por el deporte de las tacleadas. Su carrera fue prometedora en el futbol americano colegial, desde donde pasó a los Browns en donde estuvo dos temporadas. Ahí jugó 14 partidos, hizo 147 pases completos, 258 intentos para mil 675 yardas, hizo siete touchdowns y tuvo siete intercepciones. En 2016 puso una pausa en su carrera tras ser cortado por lo Cleveland.

En 2018 regresó al futbol americano pero no en la NFL, sino en la Canadian Football League para participar en los Hamilton Tiger-Cats, después siguió su carrera en los Montreal Alouettes hasta que en el 2019 regresó a Estados Unidos para jugar con los Memphis Express de la Alliance of American Football. Actualmente tiene el rol de jugador-entrenador en los Zappers de la Fan Controlled Football, una liga de futbol americano bajo techo.

Fuente: Tribuna