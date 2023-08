¡Suspendida por doping! Pelea entre Dillian Whyte y Anthony Joshua no se realizará tras prueba positiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A una semana de que se realizará la pelea entre Dillian Whyte y Anhony Joshua, ésta quedó cancelada, pues una prueba aleatoria antidopaje resultó con "resultados adversos" para Whyte, por lo que la promotora Marchroom Boxing decidió canelar esta segunda edición de la rivalidad entre ambos peleadores. Fue a través de un comunicado que se reveló la desafortunada noticia para los fanáticos.

La Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA por sus siglas en inglés) informó a Matchroom, la Asociación de Comisiones de Boxeo y la Junta de Control de Boxeo Británico que el boxeador Dillian Whyte había arrojado resultados analíticos adversos como parte de un protocolo antidopaje aleatorio, por lo que se tomó la decisión de cancelar la pelea y desde la promotora aseguraron que se realizará una investigación completa.

Por su parte, Dillian Whyte utilizó sus redes sociales para declararse inocente. El boxeador aseguró estar desconcertado por el resultado de la prueba y aseguró no haber ingerido ninguna sustancia prohibida. "Puedo confirmar sin sombra de duda que no he tomado la sustancia denunciada, en este campamento ni en ningún momento de mi vida", aseguró Whyte a través de su cuenta de Twitter.

"Soy completamente inocente y pido que se me dé tiempo para pasar por el proceso de probar esto sin que nadie saque conclusiones apresuradas o un juicio por parte de los medios. Insistí en las pruebas VADA las 24 horas del día, los siete días de la semana para esta pelea, como lo he hecho voluntariamente y a mi cargo en todas mis peleas durante muchos, muchos años", agregó Whyte.

Anthony Joshua y Dillian Whyte se enfrentaron por primera vez en el año 2015 cuando Joshua se proclamó vencedor por nocaut. Fue en el séptimo asalto cuando lo derrotó y mantuvo su invicto en ese momento. Se esperaba que esta fuera su segunda pelea, pero ahora se han cambiado los planes. Aunque se especulaba que Joshua podría pelear con otro pugilista, parece que no será así.

"Esta no es la primera vez que se me informa que tengo un hallazgo adverso por una sustancia que no he tomado, y como lo hice la última vez, probaré nuevamente que soy completamente inocente. Mientras tanto, todo lo que puedo hacer es expresar mi extrema decepción a los fanáticos del boxeo, quienes se perderán lo que seguramente será un gran evento", concluyó Whyte en su pronunciamiento.

