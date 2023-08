Mike Tyson revela que tiene dudas respecto al 'Canelo' Álvarez; ¿cree que puede perder ante Charlo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exboxeador estadounidense Mike Tyson dio su opinión respecto a la próxima pelea del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien en estos momentos se prepara para enfrentar a Jermell Charlo. El excampeón del mundo reconoció que tiene algunas dudas respecto al pugilista tapatío, esto debido a lo ocurrido en su última pelea contra John Ryder en mayo pasado que terminó en triunfo del 'Canelo'.

Para Tyson, Álvarez no debería tener problemas en vencer a Jermell Charlo, quien al igual que el mexicano es campeón indiscutido de su división, no obstante le causa todavía algunas dudas ya que cree que debe mejorar en la forma de esquivar los golpes de su contrincante, pues cree que el británico lo golpeó en varias ocasiones y eso mejoró las condiciones de su rival que no era nada favorito para la pelea.

“'Canelo' debería vencerlo porque tiene mucho más poder, pero también 'Canelo' necesita esquivar mejor los golpes porque, la última vez, el peleador (John Ryder) le conectó varias veces pese a que nadie lo pensaba, eso le dio confianza al rival”, dijo Tyson a ES News sobre la última pelea del mexicano en donde ganó por decisión unánime en una pelea donde parecía que no sería necesario llegar hasta el doceavo round.

¿Cuándo peleará 'Canelo'?

Saúl 'Canelo' Álvarez hizo oficial su siguiente pelea en Las Vegas, Nevada ante el estadounidense Jermell Charlo, quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera del evento aún están por confirmar.

En cuanto al peso en el que se desarrollará la pelea no habría una cifra pactada. Según el entrenador de Jermell Charlo, no habrá un peso pactado para el combate por lo que Jermell Charlo no llegará a subir hasta el peso del mexicano y solo subiría un poco más de su división. “Él (Jermell Charlo) me dijo que no será en peso pactado. Yo no sabía si habría peso pactado o no, pero hablamos de eso, y me dijo que era a 168 completos.

"Sin embargo, no creo que deba subir tan pesado, yo creo que debería subir hasta 163 o 164, eso es lo que yo creo. Quiero que sea rápido, ágil, dinámico. Mientras más pesado estés, más aletargado te vuelves, más lento. Tienes que ser rápido y ágil”, dijo el entrenador del estadounidense en palabras citadas por FOX Sports.

