Simone Biles tiene regreso triunfal tras dos años de ausencia y revela que si piensa ir a París 2024

Texas, Estados Unidos.- En 2021, Simone Biles dio una noticia que desconcertó al mundo, y es que la considerada mejor gimnasta del mundo informaba una pausa en su carrera para trabajar en su salud mental, misma que afectaba directamente a su carrera deportiva ya que el padecimiento que tenía resultaba determinante para su orientación cuando trabajaba con giros en el aire, desde entonces pasó dos años sin competir.

Fue en este 2023 que decidió su regreso en el US Calassic 2023 el campeonato estadounidense que reúne a lo mejor de la gimnasia en el país y en el que figuran estrellas y medallistas olímpicas. Fue ese el escenario en el que Biles regresó de manera triunfal al ganar en la prueba individual de all around con una puntuación de 59.100. Mientras que Leanne Wong fue segundo lugar y Joscelyn Roberson terminó como tercera.

Los fanáticos y fanáticas de la disciplina quedaron encantados con la actuación de Biles quien parece haber retomado confianza en un deporte donde luce ampliamente dominadora a sus 26 años. Ahora buscará retomar poco a poco su carrera. Desde luego que los cuestionamientos sobre si se plantea asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 no faltaron, ante esto la gimnasta estadounidense se mostró todavía mesurada y no aseguró que eso suceda.

Facebook USA Gymnastics

“Todavía estamos en las etapas de trabajo. Mi objetivo principal era esto y luego los campeonatos, y después el Mundial, y luego ya veremos. De momento voy en buena dirección, pero todavía tengo que trabajar en mí misma", dijo Biles quien también admitió que todavía trabaja en su salud mental. "Voy a seguir haciendo mi terapia, voy a ponerme en primer lugar”, detalló la gimnasta.

Durante su retiro temporal, Simone Biles tuvo una relación con el jugador de Hosuton Texans, Jonathan Owens. El tomar tiempo para su vida personal también parece haber ayudado a la gimnasta a consideración de su entrenadora Cecile Landi. “Es una mujer casada. Ha madurado. Sabe lo que quiere”, dijo. Ahora habrá que esperar a lo que pueda hacer la gimnasta en los próximos campeonatos.

Simone Biles compitió por primera vez en un campeonato mundial en el 2013 durante la competencia que se desarrolló en Amberes en donde logró dos medallas de oro, a partir de entonces la cosecha no paró y sumó 17 preseas doradas más, tres platas y tres bronces en sus próximos campeonatos ya fuera de forma individual o por equipo. Sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Río 2016 en donde ganó cuatro oros y un bronce. En Tokio se adjudicó una medalla de plata y un bronce.

Fuente: Tribuna