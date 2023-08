Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- La sonorense Alejandra Valencia terminó como subcampeona de la prueba de tiro con arco recurvo femenil durante el Mundial que se realiza en Alemania. La medalla de plata que obtuvo la arquera nacional representa su primera medalla individual senior en el escenario mundial y también es la primera medalla para México en la máxima justa de este deporte por lo que su logro es un hecho histórico para el país.

“Me siento muy bien, la verdad me siento bien y feliz. No sabía que esto era algo que nunca se había hecho antes y eso me hace aún más feliz", señaló Alejandra en declaraciones para la World Archery después de subir al podio. La arquera sonorense comenzó el día con gran nivel, pues se vio dominante desde los cuartos de final al derrotar de forma clara por marcador de 7-1 a la japonesa Tomomi Sugimoto.

Créditos: Twitter @worldarchery

Después derrotó 6-5 a la estadounidense Casey Kaufhold en la semifinal en un duelo muy reñido ya que igualaron 5-5 durante los cinco sets reglamentarios por lo que se definió con flecha de oro y ahí la mexicana demostró su categoría al lanzar un 10, mientras que la norteamericana lanzó un 9 por lo que logró pasar a la final del certamen en donde se encontró a la checa Marie Horackova contra quien ya no pudo ganar.

La arquera checa ganó por claro 0-6 en tres sets y se convirtió en la primera arquera de su país en ganar el título del mundo. En el primero se impuso por 28-29 y después 27-28, finalmente la mexicana cayó en el tercer set 27-29 con lo que se llevó dos set point más para concretar su victoria. Tras su subcampeonato, la mexicana resaltó que buscó hacer su mejor esfuerzo y trató de mantener su técnica a lo largo del duelo, aunque desafortunadamente no pudo competir aún más.

“Más que nada me concentré, lo intenté y creo que logré mantener mi técnica a lo largo de las flechas y lo que tenía que hacer, y no se trataba tanto de contra quién estaba sino de hacerlo bien independientemente de quien era", señaló la sonorense tras su histórica participación. México se despide Berlín con cuatro medallas. Las preseas de plata de Alejandra Valencia, Andrea Becerra y el equipo femenil de compuesto. Además del bronce del equipo femenil recurvo.

En este torneo se logró, además, tres boletos individuales para los Juegos Olímpicos de París 2024, así como uno por equipo. La actividad del tiro con arco mexicano continuará en el serial de Copa del Mundo y más adelante en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se disputarán en noviembre.

Fuente: Tribuna