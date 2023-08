¡Lo que hubiera sido! Santiago Giménez confiesa la posición que en realidad quería tener en la cancha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy Santiago Giménez es uno de los futbolistas mexicanos más importantes, su irrupción en el futbol europeo y el aumento de nivel que ha mostrado desde entonces lo han colocado como un referente del Feyenoord y también de la Selección Mexicana. Además, también se ha despertado el interés de varios equipos europeos que siguen de cerca su evolución como destacado goleador.

Sin embargo, la historia pudo haber sido diferente, pues en un principio, 'Santi' no pensaba en jugar como delantero, sino que más bien le interesaba ser defensa, una posición totalmente opuesta a la que lo ha llevado al éxito. y es que según, Giménez fue su padre, el 'Chaco' quien lo motivó a ser un delantero centro, aun cuando había expresado su deseo por jugar como zaguero desde las fuerzas básicas.

“Siempre quise jugar de defensa central, pero mi papá nunca me dejó. Me dijo que tenía que ser '9'. En formación me tocó jugar de delantero, pero desde niño siempre quise jugar ahí y nunca me dejaron”, dijo Giménez en una entrevista con la cadena FOX Sports. Afortunadamente para su carrera, el delantero hizo caso a la petición de su padre, pues ahora es como goleador como está triunfando en el extranjero.

Santiago Giménez también comentó que le costó trabajo adaptarse a la exigencia física de la Eredivisie. Pues como apuntó su técnico Arne Slot en las primeras participaciones, no estaba a buen nivel físico. Según explicó Giménez esto se debe a que la exigencia a los delanteros es distinta, pues deben estar presionando a los defensas durante los 90 minutos del partido por lo que tuvo que trabajar más.

“Al principio me costó mucho lo físico, no sé si sea algo de la liga, pero se pide que los 90 minutos se presione a los defensas y al portero. Creo que la intensidad que nos piden, fue lo que más me costó al principio”. dijo el futbolista mexicano, quien también valoró el haber conocido a Robin van Persie, quien le dio algunos consejos para mejorar técnica, algo que ha implementado en su desempeño.

“Robin Van Persie, le aprendí toda mi vida desde que era niño. Siempre se me hizo un jugador impresionante y hoy tengo la fortuna de haberlo conocido. Me ha dado varios consejos y tips, que al final son cosas tan sencillas e importantes como delantero. Lo he llevado a cabo y se ha visto reflejado. No solo él, sino todo el staff me ha ayudado bastante”,

