¡No solo Mbappé! Neymar también saldría del PSG para esta temporada; ¿qué pasa con el brasileño?

París, Francia.- Al París Saint Germain (PSG) se le empieza a formar un panorama complicado, pues de tener a una tripleta de grandes estrellas mundiales pasaría a quedarse sin nada este verano. Primero salió Lionel Messi, después la negativa de renovar de Kylian Mbappé lo mantiene separado del equipo y ahora sería Neymar el próximo futbolista que apunta a salir en esta ventana de fichajes dejando a los parisinos sin figuras.

Según informó el diario L'Equipé, Neymar informó al club sus deseos de ser negociado en esta ventana de fichajes. El jugador habría meditado esta decisión en las últimas semanas por lo que tras reunirse con su agente y su familia, comunicó al club sus intenciones, las cuales según el rotativo, no fueron bien recibidas por la dirigencia del club que posiblemente lo vea ahora como el referente de cara a la próxima temporada.

Neymar fue blanco de ataques de los hinchas del PSG luego de una temporada complicada. Incluso recibió la visita de varios de ellos a su casa, quienes lo insultaron. También fue abucheado en el estadio y estas situaciones lo habrían orillado a tomar dicha decisión. pues “siente que el club no protege lo suficiente a sus jugadores del exterior y se siente expuesto de una manera que nunca estuvo cuando estaba en Barcelona”, escribe el medio deportivo.

EL delantero brasileño ya está totalmente recuperado de su lesión y formó parte de la gira de pretemporada por Asia en donde dejó muy buenas impresiones. Además, cuenta con contrato todavía por cinco años mas. El equipo al que le gustaría llegar sería el Barcelona de España, club que todavía tiene problemas económicos y que quizás no podría fichar al futbolista. Mientras tanto el PSG ya tiene el tiempo encima, pues la siguiente semana inicia la liga.

Mbappé, separado

Kylian Mbappé sigue entrenando con el equipo, pero por separado, el delantero sigue firme en su decisión de jugar un año más en Francia, mientras que el equipo no lo permitiría y por eso lo mantiene fuera del club principal. Mbappé no formó parte de la gira por Asia y para el partido de la próxima semana en el debut en la nueva temporada de la Ligue 1 no estaría considerado para formar parte de los convocados.

"El club no cambia de estrategia y solo se proyecta con jugadores que se comprometen con la institución y con el colectivo", dijo una fuente al diario L'Equipe. Al parecer la única esperanza del PSG es recibir una oferta del Real Madrid en este mes de agosto para que pueda salir del equipo, pues el delantero francés ya ha rechazado otras ofertas y declinó escuchar a los clubes.

