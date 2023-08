¡Por culpa del 'Canelo'! La OMB dará fuerte 'golpe' a Jermell Charlo por pelear contra el mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estadounidense Jermell Charlo se prepara para enfrentar al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en septiembre próximo. Previo a su combate, el pugilista presumía de ser campeón indiscutido de los Superwelter, pero ante el tapatío dejaría de serlo. Esto a partir de una decisión de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quien pretende quitarle su cinturón de campeón en cuanto suba al ring el 30 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la OMB, el organismo sancionará al peleador estadounidense despojándolo de su título por lo que solo contará con los campeonatos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además del denominado 'The Ring'. En su lugar será nombrado como nuevo monarca el australiano Tim Tszyu que hasta ahora era campeón interino.

Tszyu asumirá como campeón mundial Superwelter en cuanto Charlo suba al ring para enfrentar al peleador mexicano. Esto se debe a que el peleador estadounidense no participará en la pelea obligada que tenía contra Tim a quien se supone enfrentaría el año pasado, pero una lesión evitó la pelea. Ahora que se daba una nueva oportunidad, Jermell optó por pelear con 'Canelo' en lugar de enfrentar su pelea obligada.

Créditos: Twitter @TwinCharlo

Aun cuando la pelea contra el mexicano no se realice por algún motivo, la decisión del organismo está tomada y Charlo perderá su cinturón. para enfrentar a 'Canelo' Charlo subirá de peso, aunque es posible que no llegue hasta las 168 libras, pues el encuentro no tendría peso obligado, según el entrenador del estadounidense. “Él (Jermell Charlo) me dijo que no será en peso pactado. Yo no sabía si habría peso pactado o no, pero hablamos de eso, y me dijo que era a 168 completos", dijo en palabras citadas por FOX Sports.

Saúl 'Canelo' Álvarez hizo oficial su siguiente pelea en Las Vegas, Nevada ante el estadounidense Jermell Charlo, quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera del evento aún están por confirmar.

Jermell Charlo llegará con un récord de 35 ganadas (19 por nocaut), una derrota y un empate. En su última pelea derrotó al argentino Brian Castaño por nocaut en el décimo round en una pelea realziada en el 2022. Mientras que Saúl Álvarez llegará con una marca de 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates. Su último triunfo fue ante John Ryder a quien superó por decisión unánime el pasado mes de mayo en Guadalajara.

Fuente: Tribuna