Copa del Mundo Femenil 2023: Así se jugarán los cuartos de final del torneo; fechas y horarios

Melbourne, Australia.- La selección de Colombia sigue haciendo historia en la Copa del Mundo Femenil de Australia y Nueva Zelanda 2023, pues por primera vez jugará la ronda de los cuartos de final, tras vencer a otra sorpresa del torneo como lo fue Jamaica. En tanto que Francia no tuvo problemas para golear a Marruecos y con ello se disputaron todos los partidos de los octavos de final para dar paso a la siguiente ronda.

En Melbourne, la selección jamaiquina volvió a complicar el partido a sus rivales y la paridad se mantuvo poco más allá del primer tiempo, porque en la segunda mitad las sudamericanas encontraron el gol que les dio el triunfo. Al minuto 51, fue Catalina Usme la encargada de dar la victoria a su selección tras definir a pase de Guzmán. Las 'Reggae Girlz' no pudieron levantarse de la desventaja y con ello se consumó la victoria 1-0 y la clasificación cafetalera.

“Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más, este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra. Estoy muy feliz, tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más. Este equipo es maravilloso. Este equipo quiere más, sigue soñando con la final del mundial y acá seguimos con el corazón y la mente puesta en lo que queremos”, dijo Usme en palabras recogidas por AS Colombia.

En el Estadio Hindmarsh en Adelaide, Francia no tuvo problemas para vencer 4-0 a una sorpresiva Marruecos que ya no pudo conseguir otro milagro. Las francesas hicieron gala de su gran nivel y no tuvieron piedad con sus rivales. Kadidiatou Diani abrió el marcador al minuto 15 del partido y cinco minutos después Kenza Dali anotó el segundo tanto del encuentro. Eugenie Le Sommer marcó el tercer tanto al 23' y cerró la cuenta con su doblete al 70'.

¿Cómo quedan los cuartos de final de la Copa del Mundo Femenil?

Será el jueves 10 de agosto por la noche cuando se abran las acciones en una de las rondas definitivas del torneo y que prometen espectáculo como lo son los cuartos de final. A las 19:00 horas, tiempo del centro de México (18:00 horas, tiempo del pacífico), España se enfrentará a Países Bajos en el Wellington Regional Stadium de Nueva Zelanda. Mientras que en la madrugada del viernes 11 de agosto Japón se enfrentará a Suecia.

El duelo entra asiáticas y europeas será en el Estadio Eden Park de Auckland y comenzará a las 01:30 horas, tiempo del centro de México (00:30 horas, tiempo del pacífico). Las acciones continuarán la madrugada del sábado 12 pues las locales Australia se medirán a Francia en el Brisbane Stadium a las 01:00 horas, tiempo del centro de México (00:00 horas, tiempo del pacífico). Finalmente, Inglaterra enfrentará a Colombia en el Stadium Australia de Sydney a las 01:30 horas, tiempo del centro de México (00:30 horas, tiempo del pacífico).

