¿Señales? Retiran de las tiendas del PSG las playeras de Mbappé y también su imagen del estadio

París, Francia.- El mes de agosto sigue su curso y Kylian Mbappé todavía se encuentra en la incertidumbre sobre su futuro, pues no ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint Germain (PSG) y ambos se encuentran firmes en sus decisiones. Por este motivo, el delantero francés sigue sin entrenar con el grupo y el conjunto parisino no ha vuelto a pronunciarse de forma oficial sobre qué pasará con el jugador.

Ahora, parece que el club ha dado un nuevo paso respecto a este tema y al parecer ya no cuentan con Mbappé, al menos así se percibe desde la parte publicitaria y de marketing, donde la imagen del futbolista está siendo retirada. Un video que circula en redes sociales, muestra a un trabajador de una de las tiendas del PSG retirando las camisetas con el número '7' y el apellido del delantero francés.

Créditos: Captura de pantalla

Esto ha sido interpretado como una señal de que el club ya no cuenta con él y por lo tanto parece inminente su salida en este verano. Pero no solo han sido retiradas sus playeras, pues parece que el club ya no quiere asociar la imagen del atacante, pues también fue retirado su rostro del estadio Parque de los Príncipes. La cadena Gol mostró el momento en el que trabajadores comenzaron a retirar el cartel con la imagen del jugador.

Durante todo el mes de agosto la ventana de fichajes seguirá abierta, por lo que hasta el 31 aún habrá esperanza de que salga del equipo parisino. Pero a partir del fin de semana comenzará un nuevo capítulo en este conflicto, pues inicia la Ligue 1 y el PSG parece decidido a que Mbappé no juegue, por lo que habrá que ver que pasará con el jugador, si entra en las convocatorias y si lo hace, si tendrá minuto o se quedará en la banca.

En el PSG buscan obtener un beneficio económico por la venta del delantero, quien está catalogado como uno de los más caros del mundo. El club insiste en no dejar ir libre a su futbolista el próximo año, por lo tanto le dio un ultimátum en donde debía decidir entre salir este verano o firmar una extensión de contrato con el club. Llegó el tiempo y no hubo respuesta favorable. Debido a que el jugador ignoró esto, fue apartado de la gira del por Asia.

Mbappé ha entrenado todo el verano por separado y en sus publicaciones en redes sociales parece estar tomando la situación con humor y tranquilidad. Se ha mostrado jugando cartas y despistando a los fans mostrando números '9', se ha fotografiado con el madridista Rodrygo y hasta se ha dado el lujo de desestimar ofertas de otros clubes que ofrecen cantidades millonarias.

Fuente: Tribuna