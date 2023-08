André Jardine y 'Tato' Noriega explotan en contra de la Leagues Cup por sus errores y logística

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Leagues Cup no ha sido un torneo del agrado de muchos de los clubes de la Liga MX, quienes en varias ocasiones han demostrado su descontento por las condiciones en que se juega el torneo, las cuales representan una desventaja para los equipos. A eso se añaden las polémicas arbitrales que se consideran han sido en contra de los equipos mexicanos como es el caso de América que se mostró molesto tras su eliminación.

André Jardine, técnico de las Águilas, resaltó las controversias arbitrales como en el partido que perdieron contra Nashville en donde la intervención del VAR evitó la victoria americanista al considerar que el portero Malagón se había adelantado en la ejecución del penalti. Al igual que señaló otras jugadas en donde cree que no se aplicó el mismo criterio que al conjunto estadounidense, quienes al final ganaron.

“El criterio no es igual, un ejemplo claro es que, en todos los partidos que jugamos, tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR. La primera en nuestro favor, el árbitro ve el VAR, en un penalti clarísimo, el penalti no necesita VAR; hay otra, en un centro de Chava, que también era penalti, no es necesario el VAR. Soy sincero, para mí, no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos, siempre fue en contra de nosotros”, consideró Jardine.

El entrenador también se refirió a las condiciones del torneo, el cual consideró muy raro y particular en el mundo, pues siempre se juega en calidad de visitante para los clubes de la Liga MX. "Lamento no jugar más partidos decisivos, es un torneo muy raro, único en el mundo, siempre en la casa del rival, todas con circunstancias en contra, pero es una oportunidad para aprender a jugar en campo rival.

"Hay que tener los pies en la tierra, todos los equipos pelean, cuando el futbol se juega en una eliminatoria en campo rival, es difícil”, agregó Jardine. Al igual que el entrenador americanista, fue José Antonio Noriega, presidente de Monterrey, quien resaltó las condiciones logísticas sobre todo por el desgaste en viajes que ya tiene su equipo a diferencia de sus próximos rivales, Los Angeles FC.

Créditos: Twitter @Rayados.

“Realmente estamos muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados, porque tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido que estaba para el 12 y se adelante para el 11 con todos los kilómetros que tenemos encima, porque Tigres y nosotros, en ese orden, somos los que más hemos viajado, y ahora, nosotros siguiendo vivos y vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale”.

Fuente: Tribuna