Fórmula 1: Helmut Marko aclara si a 'Checo' Pérez le bajarán el sueldo por una supuesta cláusula

Ciudad de México.- Hace unos días, surgió una información en la que se señalaba que el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez vería reducido su sueldo debido a la diferencia de puntos con Max Verstappen. Esta versión la dio a conocer Erik van Haren, periodista del diario De Telegraaf, quien aseguró de la existencia de esta medida en el contrato de Pérez. Una cláusula que permite que su contrato sea ajustado por Red Bull, en caso de tener una diferencia de 125 puntos respecto a su compañero de equipo como ocurre ahora.

En ese caso el salario y las bonificaciones se ajustarían a la baja. Y es que ciertamente la diferencia en esta mitad de campaña es grande pues Max Verstappen tiene 314 puntos, por 189 unidades del mexicano Sergio 'Checo' Pérez que está en el segundo puesto. Ante esta información, Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull fue cuestionado al respecto y aclaró las dudas en torno a este tema que dio la vuelta al mundo.

No obstante, Marko descartó la existencia de esa cláusula y consideró que todo ha sido un invento. Según Helmut los contratos están regulados y no existen recortes salariales, por lo que el mexicano no deberá preocuparse ya que no verá reducida su paga que según la revista Forbes está estimada en 10 millones de dólares, cifra que lo coloca como el sexto piloto mejor pagado de toda la Fórmula 1 donde los sueldos son altos.

"No sé de dónde viene esto. Está completamente inventado de la nada. Los contratos están regulados con precisión. No habrá recortes salariales. Sólo puedo decirlo una y otra vez: estamos liderando el campeonato de pilotos con ambos pilotos y estamos claramente por delante en la clasificación por equipos", mencionó Marko sobre este tema en entrevista con el portal F1-Insider.com.

Respecto a Max Verstappen, Marko reconoció que se mueve a otro ritmo por lo que no hay motivos para pensar que haya medidas que afecten al mexicano derivadas de esta situación. "Max está conduciendo en una liga propia. Por lo tanto, no hay razón para pensar en medidas relativas a Pérez. Permítanme recordarles que todavía tiene contrato con Red Bull Racing en 2024", agregó el asesor del 'Toro Rojo'.

¿Cuándo regresa la Fórmula 1?

Después del receso de verano, la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de los Países Bajos comenzando con las prácticas el 25 de agosto. Después el 26 será la clasificación y el domingo 27 de agosto será la gran carrera en el Circuito de Zandvoort. El último ganador de ese circuito fue Max Verstappen quien buscará volver a subir al podio en el primer lugar este año, aunque las escuderías buscarán competirle.

