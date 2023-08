Martha Higareda y Karla Souza pagaron gastos de los clavadistas mexicanos debido a la falta de apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos meses han sido complicados para los atletas mexicanos de los deportes acuáticos debido a que no han podido recibir el apoyo oficial que les corresponde. Es por eso que les ha costado reunir fondos para asistir a sus campeonatos internacionales y han tenido que buscar otras alternativas que van desde las ventas de productos hasta utilizar plataformas como OnlyFans, peo también se han encontrado con el apoyo de instituciones privadas y hasta de actrices.

Este último caso es el de Martha Higareda y Karla Souza, quienes apoyaron a los clavadistas mexicanos para que pudieran asistir a la última Copa del Mundo de Clavados, así como al Mundial de Natación que se realizó en Japón. Así lo reveló Diego Balleza quien obtuvo medallas en estas dos competencias, pero que no hubiera podido asistir por sus propios medios, pues los viajes implican gastos importantes.

La actriz Martha Higareda pagó los gastos de la Copa del Mundo de Clavados que se realizó en Berlín, Alemania para Balleza por lo que se mostró agradecido por su apoyo. En tanto que Karla Souza fue quien pagó la inscripción de su compañero Randal Willars para el mismo campeonato. El clavadista mexicano cree que sin el apoyo de ambas no hubieran podido participar en la importante competencia.

Diego Balleza en una competencia: Créditos: Twitter @diegoballezaisa

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, sino, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacía Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, dijo Balleza en entrevista con la cadena Claro Sports.

Por otra parte, otra persona que lo ayudó fue el cónsul de Bulgaria y la comunidad judía en México, quienes lo apoyaron en el Mundial de Natación donde también tuvo una buena participación. En este caso lo ayudaron a pagar los viajes para el torneo que se desarrolló en Fukuoka, Japón. Así como los viajes para realizar sus entrenamientos en Europa donde estuvo en España y Alemania.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, dijo el clavadista mexicano que ahora se prepara para los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Chile.

Fuente: Tribuna