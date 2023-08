Revelan caso de 'cachirules' en la LMB; AMLO pide a Ana Guevara investigar situación de los jugadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) podría estar metida en un caso de irregularidades en el caso de algunos peloteros de los diferentes equipos, luego de que una investigación especial señalara que existen irregularidades en cuanto a los jugadores que poseen doble nacionalidad, pues sus actas de nacimiento serían apócrifas. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) investigar el tema.

La revista Proceso reveló en un reportaje especial que un grupo de peloteros de origen extranjero recibió la nacionalidad mexicana de manera dudosa en donde pudieron haberse utilizado información manipulada o actas de nacimiento apócrifas. Son los casos de jugadores cubanos o estadounidenses que fueron registrados en poblados alejados de las grandes ciudades y posteriormente inscritos en diversos equipos de la LMB.

Ante esta situación, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado durante su conferencia matutina y fue el mismo mandatario quien pidió a Ana Guevara realizar la investigación correspondiente a través de los canales adecuados. “Le voy a pedir a Ana Guevara, porque existe un tribunal del deporte, que hagan la investigación”, dijo en respuesta a los cuestionamientos sobre esta situación.

Créditos: Ana Guevara y Andrés Manuel López Obrador en un juego de beisbol. Créditos: Twitter @CONADE

El presidente mexicano, fiel aficionado al beisbol, confía en que los dueños de los equipos colaboren con las investigaciones y consideró que la trampa no es algo que ayude al deporte. "Ellos mismos, ellos saben, que lo hagan ellos mismos para que no pasen después la vergüenza de que la investigación demuestre si actuaron con trampa, eso no ayuda en el beisbol ni en ningún deporte, hay que respetar la regla", agregó.

“Creo que vamos a contar con el apoyo de todos los dueños de franquicias, la mayoría son gente que se portan muy bien, lo que pasa es que se ofuscan, se calientan, quieren estar en la final y quieren estar hasta lo último. El fin no justifica los medios, no es lícito”, dijo el presidente mexicano. Desde el día de ayer la LMB comenzó con sus juegos de postemporada con la Zona Sur, este miércoles arrancan los encuentros en la Zona Norte.

De los equipos señalados en la investigación de Proceso, varios forman parte de la fase final como lo son Leones de Yucatán o Tecolotes de Dos Laredos. Como dato adicional se destaca que la LMB tuvo en la presente temporada regular a 231 jugadores no nacidos y no formados en México que de acuerdo con la revista mexicana presentaron documentos para acreditar su doble nacionalidad.

Fuente: Tribuna